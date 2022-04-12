Forwarderler Pandemide "Cankurtaran" Oldu

Zorlu başlayan ancak başarıyla tamamlanan 2021 yılını geride bırakan ATF Forwarding, bu başarısını 2022’de de artırarak sürdürmeye kararlı. Geçtiğimiz yıl insan kaynağına ciddi yatırım yapan şirket, yıllık satış hacmini de iki katına çıkardı. Şirketin Genel Müdürü Haldun Kavrar, 2021 yılında en zor durumlarda bile nitelikli insan kaynağı ve güçlü iş ortakları sayesinde farklı çözümler üretebilmeyi başardıklarına dikkat çekti.

Dünyada lojistik sektörünün köklü bir değişim içerisinde olduğuna değinen Kavrar, özellikle deniz yolundaki yüksek navlun fiyatlarının oyunun kurallarını değiştirdiğini dile getirdi.

Kavrar, pandemi devam ederken tüm dünyayı etkisine alan konteyner krizi ile Avrupa’ya kara yolu üzerinden yapılan taşımalarda sınır kapısı yoğunluklarının, lojistik sektörünün rutin operasyonlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Şirket olarak zorlu süreçlere karşın her gün yeni ve farklı çözümler ürettiklerini vurgulayan Kavrar, “Bu sayede kriz anlarında bile en uygun çözümü bulabildik. Forwarder şirketler doğru yönlendirmeler ile ithalat ve ihracat yapan şirketlere ciddi faydalar sağladı. Kimi müşterimizi hedefe farklı taşıma modu ile taşıdık kimi müşterimize alternatif pazarlar önerdik. Şirketler de forwarderler ile çalışmanın faydasını gördü.” diye konuştu.

Forwarderlar uluslararası ticaret için adeta finansman sağlayıcı oldu

Yükselen navlunlar nedeniyle, forwarder firmaların finansal güçlerinin de uluslararası ticaretin devamlılığı için büyük önem kazandığını vurgulayan Kavrar, “Forwarder firmalar armatöre ya da taşımayı gerçekleştiren tedarikçisine 20 günde ödeme yaparken, tahsilatını 90 günlük vadede alabiliyor. Bir bakıma ticaret devam etsin diye özellikle ihracatçıya sıfır faizli lojistik finansman sağlanıyor diyebiliriz.” bilgilerini paylaştı.

Deniz yolunda büyüme sürdü, portföye yeni sektörler eklendi

Deniz yolu ile ihracat ve ithalat taşımalarında tüm olumsuzluklara karşın güçlü bir ivme yakaladıklarını söyleyen Kavrar, “Pandemi nedeniyle deniz yolu taşımalarında sıkışan ihracat ve ithalat firmaları çözüm için bizim gibi güçlü forwarderları tercih edince, hizmet verdiğimiz sektörlere yenilerini de eklemiş olduk. Örneğin, işlenmiş gıda ve yer döşeme ürünlerinde ciddi pazar kazanımları elde ettik.” değerlendirmesinde bulundu.

JAS Forwarding Worldwide’nin Türkiye’deki yetkili acentesi olduklarını belirten Kavrar, IATA belgelerinin gücüyle hava yolu taşımalarında profesyonel çözümler üretebildiklerini de sözlerine ekledi.