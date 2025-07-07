Galataport İstanbul’da “Rıhtımda Yoga” 2025 Yazında Da Devam Ediyor

İlk kez 2024 yazında gerçekleştirilip yoğun ilgiden dolayı senenin farklı dönemlerine yayılan “Rıhtımda Yoga”, 12 Temmuz Cumartesi günü 08:00’da yoga eğitmeni Ece Dursun liderliğinde Doğuş Meydanı’nda düzenlenecek. MATE. sponsorluğunda ücretsiz ve herkese açık olarak planlanan etkinlik, katılımcılara Boğaz’a nazır bütünsel bir arınma keyfi yaşatacak.

Geçtiğimiz yıl Cihangir Yoga ile uzun soluklu bir iş birliğine adım atan Galataport İstanbul, şu ana kadar bini aşkın kişinin katılım sağladığı “Rıhtımda Yoga” adlı aktivite serisine 2025 yazında da ev sahipliği yapıyor. Sezonun ilk etkinliği, 12 Temmuz Cumartesi 08:00-09:00 saatleri arasında, Tarihi Yarımada manzarasını kucaklayan Doğuş Meydanı’nda MATE. sponsorluğunda düzenlenecek.

Yoga eğitmeni Ece Dursun’un temel yoga pozları ve nefes tekniklerini uygulamalı bir şekilde aktaracağı programda katılımcılar, yoga tutkunlarının kolektif enerjisiyle çevrelenerek benliklerini keşfetmek üzere bir yolculuğa çıkacak. Herkese ücretsiz katılım olanağı sunan “Rıhtımda Yoga” süresince yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinde dalga sesleri ve benzersiz Boğaz manzarası eşliğinde pozitif enerji depolayacak. Yoğun talepten ötürü kontenjanın hızla dolduğu “Rıhtımda Yoga” serisinin 12 Temmuz’daki ilk seansı için kaydınızı Cihangir Yoga adresinden oluşturabilir, matınızı yanınızda getirerek sabahın erken saatlerinde Galataport İstanbul’un keyif ve huzur dolu atmosferinde güne harika bir başlangıç yapabilirsiniz.

Vira Haber