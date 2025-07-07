Atotech Maritim GmbH & Co. KG’ den EU ETS ve FuelEU Maritime Odaklı Güçlü Lansman

200’ü aşkın sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte şirketin EU ETS, FuelEU ve Pooling kapsamında sunduğu çözümler ile özellikle EUA temini, emisyon raporlamaları ve sürdürülebilirlik danışmanlığı konuları büyük ilgi gördü.

Lansman, Atotech Maritim GmbH & Co. KG Teknik Müdürü Utku TÜREDİ’nin yaptığı açılış konuşması ile başladı. Devamında şirket kurucuları Neslihan Torlak Gönençer ve Cihan Torlak, Torlak Ailesi’nin denizcilik sektöründe geçmişten günümüze kat ettiği yolu ve Atotech Maritim GmbH & Co. KG’ nin güçlü hedeflerini anlattı.

Lansman önemli konuları ele almasının yanı sıra önemli konuşmacıları da ağırladı. İlk oturumda Panama İstanbul Başkonsolosu Juan Jaime E. Delvalle Vega ve firmanın stratejik ortağı olan Harren Group İşletme Direktörü Nils ADEN önemli bir konuşma gerçekleştirdi.

Lansmanda, Atotech Maritim GmbH & Co. KG’nin, Berenberg Bankası nezdinde profesyonel müşteri statüsünü sağlayarak kurduğu uluslararası ilişkilerine dikkat çekildi.

Firmanın; Triton Asset Finance, Scholasticus Law, Cyber Marine gibi alanında uzman uluslararası partnerlerle kurduğu güçlü organizasyon yapısı anlatıldı.

Atotech Maritim GmbH & Co. KG kurduğu bu organizasyon yapısı ile Avrupa limanlarına uğrayan gemiler için AB düzenlemelerine etkin şekilde uyum sağlanması konusunda tüm hizmeti tek bir çatı altında sağlamayı hedefliyor.

Bu bağlamda devam eden etkinliğin ikinci ve üçüncü oturumlarında firma direktörü Osman Menteşe ;

• AB Yeşil Mutabakatı ve EU ETS sisteminin denizcilik sektörüne etkileri,

• MRV – EU ETS süreçlerinde doğru raporlama ve partner seçiminin önemi,

• Data takip sistemlerinin etkileri ve bu sistemlerin sahip olması gereken özellikler ve işletmelerin uyum sağlama konusunda iç dinamiklerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği,

• Fuel-EU Maritime regülasyonları ve sektörel etkileri,

• Pooling sisteminin önemi ,

• Yeni inşa ve retrofit projelerinde stratejik yaklaşımın önemi,

• Sürdürülebilirlik odaklı kurumsal hedeflerin oluşturulması,

• Finansman, yatırım ve EUA alımı süreçlerinde çözüm ortaklıklarının rolü,

gibi denizcilik sektörü için kritik öneme sahip konularda katılımcılara yol gösterici bilgiler paylaştı.

Atotech Maritime GmbH & Co. KG tailor-made hizmet yapısıyla tersane, ikmal, bakım ve personel değişim organizasyonlarını da Türkiye merkezli olarak Almanya’daki armatörlere sunuyor.

Firma, bütüncül yaklaşımı ile sektörün yeşil dönüşümünde etkin bir aktör olmayı hedefliyor.