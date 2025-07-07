Türk Gemi İnsanlarına Vize Engelleri İçin “Ok‑to‑Board” Çağrısı

Kasap, “Ok‑to‑Board” sisteminin Rotterdam’dan Şanghay’a kadar kritik limanlarda uygulanmasının, mürettebat değişimlerini hızlandıracağını ve Türkiye’nin denizcilik potansiyelinin küresel ölçekte daha etkin kullanılmasına olanak sağlayacağını vurguladı.

“Schengen limanları başta olmak üzere vize prosedürleri operasyonları aksatıyor”

Son yıllarda yürürlüğe giren sıkı vize uygulamalarının özellikle Rotterdam, Hamburg, Marsilya, Algeciras, Antwerp, New York, Montreal, Şanghay, Mumbai, Sidney ve Cezayir gibi dünya ticaretinin merkezindeki limanlarda ciddi gecikmelere neden olduğunu belirten Kasap, “Planlanan mürettebat değişimleri aksıyor; zaman ve maliyet kaybı artıyor. Türk denizcilerimizin rekabet gücü bu engeller yüzünden zayıflıyor” dedi.

Çözüm önerisi: Liman bazlı “Ok‑to‑Board” uygulaması

Kasap, havayolu sektöründe başarıyla uygulanan Ok‑to‑Board modelinin denizcilik alanına uyarlanmasını önerdi. Bu sayede:

Vize onay süreci öngörülebilir hale gelecek,

Mürettebat değişimleri hızlanacak,

Türkiye’nin uluslararası iş gücü rekabeti artacak.

“Stratejik limanlar bu modeli kabul ederse, vize kaynaklı operasyonel aksaklıklar büyük ölçüde ortadan kalkar” diyen Kasap, benzer sistemi kullanan ülkelerin olumlu sonuçlar elde ettiğini hatırlattı.

“Yeşil pasaport tüm personeli kapsamaz; kalıcı çözüm Ok‑to‑Board”

Yeşil pasaportun bütün gemi insanlarına verilmesinin de gündeme geldiğini, ancak sayısal ve idari sınırlamalar nedeniyle bunun genel ve sürdürülebilir bir çözüm olmadığını belirten Kaptan Kasap, “Liman bazlı, operasyonu doğrudan kolaylaştıran ve tüm gemi adamlarını kapsayabilecek Ok‑to‑Board sistemi sorunu kökten çözecektir” dedi.

Kamu–özel sektör iş birliği çağrısı

Kasap, çözüm için kamu‑özel sektör iş birliğinin kritik olduğuna vurgu yaparak, “Bakanlıklarımızla teknik çalıştaylar düzenlemeye ve her türlü desteği sunmaya hazırız. Meslek odaları, sendikalar ve STK’ların bugüne kadar gösterdiği duyarlılık bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.

KTÜ DUİM Mezunlar Derneği, konuya ilişkin hazırladığı raporu ilgili bakanlıklara ve uluslararası kuruluşlara iletmeye hazırlandığını açıkladı.

Vira Haber