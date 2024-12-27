Galataport İstanbul’da “Rıhtımda Yoga” Kış Sezonunda Da Devam Ediyor

İlki 4 Ocak Cumartesi günü Paket Postanesi’nde ücretsiz ve herkese açık olarak düzenlenecek etkinlik serisi, katılımcıları bütünsel bir arınma yolculuğuna davet ediyor.

Cihangir Yoga ile uzun soluklu bir iş birliğine adım atan Galataport İstanbul, “Rıhtımda Yoga” adlı kolektif aktivite serisinin kış dönemine Doğuş Otomotiv Plus sponsorluğunda, 4 Ocak Cumartesi 08:00-09:00 saatleri arasında Paket Postanesi’nde start veriyor. Yaz boyunca 1000’den fazla yoga tutkununu benzersiz bir ortamda bir araya getiren “Rıhtımda Yoga”, yeni sezonda ayda bir kez olmak üzere toplam beş seans boyunca sağlıklı yaşam meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Yoga eğitmeni Cenk Güldamlası’nın temel yoga pozları ve nefes tekniklerini uygulamalı bir şekilde aktaracağı programda katılımcılar, öz benliklerini keşfetmek üzere keyifli bir yolculuğa çıkacak. Her yaştan insana ücretsiz katılım fırsatı sunan “Rıhtımda Yoga”, kişilerin sabahın erken saatlerinde pozitif enerji depolamalarını sağlayacak. Şimdiye dek büyük ilgi toplayan “Rıhtımda Yoga” etkinliğinin 4 Ocak’ta düzenlenecek seansı için kaydınızı cihangiryoga.com adresinden oluşturabilir, matınızı yanınızda getirip Galataport İstanbul’un keyif ve huzur dolu atmosferinde güne harika bir başlangıç yapabilirsiniz.

Vira Haber