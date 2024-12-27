Cumhuriyetin Denizci Kadınları Projesi: 101 Yıllık Şanlı Tarihin Deniz Fenerleri
Cumhuriyetimizin 101. yılına ithaf edilen Cumhuriyetin Denizci Kadınları Projesi, Türk kadınının denizcilik dünyasındaki başarılarını ve tarihsel sorumluluğunu gözler önüne seriyor.
Büyük Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözünden ilhamla hazırlanan bu proje, denizcilik sektöründe iz bırakan kadınların hikayelerini ölümsüzleştiriyor. Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Virahaber Genel Koordinatörümüz Ayşe Olcay’ın da içinde bulunduğu proje 3 bölümden oluşuyor. Youtube’da yayınlanan projeyi ise Gökhan Karakaş ve Ali Bozoğlu hayata geçirdi. Projeye katkı sağlayanlar ise; Türk P&i ve Kaptan Ufuk Teker, Transbos ve Kaptan Mustafa Can, Aqua Denizcilik ve Aysu Gürgan, Vela Denizcilik ve Atılay Özay, Gemini Denizcilik ve Kaptan Levent Horasanlı, Global Denizcilik ve Basmuhendis Bülend Temur, Alkoç Denizcilik ve Başmühendis Burak Alkoç, İnebolu Denizcilik ve İhsan Karavelioğlu.
Birinci Bölüm: Başarıya Yelken Açan Kadınlar
- Çağla Kubat
Milli sörfçü ve uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Çağla Kubat, spor alanında elde ettiği başarılarla cumhuriyet kadınının modern yüzünü temsil ediyor. Disiplini, azmi ve deniz sevgisiyle ön plana çıkan Kubat, dünya çapında düzenlenen rüzgar sörfü yarışmalarında elde ettiği derecelerle hem spor dünyasında hem de Türk kadınının potansiyelini kanıtlamada öncü bir isim. Kubat, aynı zamanda genç sporcular için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
- Prof. Dr. Ayşe Yüksel
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı olarak, kız çocuklarının eğitime kazandırılması ve toplumdaki rollerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ayşe Yüksel, özellikle kırsal bölgelerde eğitim seferberliği başlatarak büyük bir sorumluluk üstleniyor. Türkan Saylan’ın izinden yürüyerek, cumhuriyetin çağdaşlaşma misyonuna katkı sunan Yüksel, eğitime olan bağlılığı ve üstün çalışmalarıyla toplumda farkındalık yaratıyor.
- Selin Horasanlı
Gemini Denizcilik'in uluslararası başarılarında önemli bir rol oynayan Selin Horasanlı, denizcilik sektöründeki kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle de adından söz ettiriyor. Horasanlı, özellikle denizlerin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık yaratma konusundaki çabalarıyla ön plana çıkıyor.
- Seren Horasanlı
Gemini Denizcilik’in bir diğer temsilcisi olan Seren Horasanlı, özgür ruhunu ve girişimci kişiliğini denizcilik sektöründe başarıyla birleştiriyor. Rüzgar sörfüne olan tutkusu ve çevre bilinciyle dikkat çeken Horasanlı, kardeşi Selin ile birlikte aile mirasını yeni nesillere taşımada önemli bir rol oynuyor.
- Ayşe Olcay
Habercilik dünyasında kullandığı düzgün ve etkili Türkçesiyle örnek bir isim olan Ayşe Olcay, Deniz Kültürü Derneği’nde yaptığı çalışmalarla cumhuriyet değerlerini deniz sevgisiyle birleştiriyor. Olcay, denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve korunması için çeşitli projelerde aktif rol alarak sektörde fark yaratıyor.
- Esra Ulutürk
Devlet kurumlarındaki ilk kadın kaptan olarak Türk denizcilik tarihine geçen Esra Ulutürk, aldığı eğitimleri azim ve kararlılıkla pratiğe dökerek mesleki başarılar elde etti. Ulutürk, Türk kadınının güçlü, bağımsız ve azimli yönünü uluslararası arenada da temsil eden bir isimdir.
İkinci Bölüm: Mavi Ufukların İzinde
- Ülkem Gürdeniz
Denizcilik sektöründe güçlü bir yere sahip olan Ülkem Gürdeniz, ailesinden aldığı deniz sevgisini başarıyla kariyerine yansıtıyor. Kadının toplumdaki yerinin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüten Gürdeniz, denizcilik sektöründe cinsiyet eşitliğinin önemine vurgu yaparak ilham kaynağı olmaktadır.
- Kısmet Deniz Boro
Türk denizcilik tarihine damga vuran Sadun-Oda Boro çiftinin ikinci seyahatinde denizde dünyaya gelen Kısmet Deniz Boro, ismini aldığı maviliklerin coşkusunu deniz edebiyatına taşıyor. Boro, ailesinden aldığı öncü mirası denizcilik kültürüne yaptığı katkılarla sürdürmektedir.
- Ayşen Can
Denizcilik sevgisini sanata dönüştüren Ayşen Can, yağlı boya tablolarıyla denizlerin estetik ve sanatsal yönünü gözler önüne seriyor. Denizci bir aileden gelen Can, Büyük Atatürk’ün gemisinden ilham alarak çalışmalarına tarihi bir boyut da katıyor.
- Nildeniz Sütçü Şen
Türkiye'nin ilk kadın süvarisi olarak denizcilik tarihine geçen Nildeniz Sütçü Şen, azmi ve bilgi birikimiyle kadınların denizcilik sektöründe de ne kadar başarılı olabileceğini kanıtlıyor.
Üçüncü Bölüm: Maviliklerde İz Bırakanlar
- Nesrin Olgun Arslan
7 yaşında yüzmeye başlayan Nesrin Olgun Arslan, 1979 yılında Manş Denizi’ni yüzerek geçerek Türk kadınının kararlılığını ve cesaretini dünyaya gösterdi. Başarısını cumhuriyetin ilke ve değerlerine borçlu olduğunu her fırsatta dile getiren Arslan, kadınların hayallerini gerçekleştirebileceğini bir kez daha kanıtladı.
- Nejla Yazıcıoğlu
Geleneksel balıkçılığı sürdüren Nejla Yazıcıoğlu, zorlu şartlarda azmiyle öne çıkan bir cumhuriyet kadınıdır. Balıkçı ailesinden aldığı mirası başarıyla geleceğe taşırken, denizcilik kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor.
- Pınar Coşkuner Genç
Çocuk yaşlardan itibaren denizlerle iç içe olan Pınar Coşkuner Genç, olimpiyat yelken hakemliği yaparak Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor.
- Mine Sofuoğlu
Denizciliğin tarihsel önemine dikkat çekmek ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışan Mine Sofuoğlu, denizcilik kültürünü sanatla birleştiren önemli isimlerden biridir.
- Müge Savaşkul Mürtay
Türk Deniz Kuvvetleri'nin yetiştirdiği başarılı bir subay olan Müge Savaşkul Mürtay, mesleğindeki başarılarıyla denizcilikte kadınların gücünü temsil ediyor.
Bu proje, yalnızca denizcilik sektöründeki kadınların başarılarını değil, aynı zamanda Türk kadınının toplumdaki gücünü ve tarihsel sorumluluğunu da vurguluyor. Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerini denizcilik sevgisiyle harmanlayan bu kadınlar, geleceğe umutla bakan yeni nesillere ışık tutmaya devam ediyor.
Vira Haber
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