Cumhuriyetin Denizci Kadınları Projesi: 101 Yıllık Şanlı Tarihin Deniz Fenerleri

Ayşen Can

Denizcilik sevgisini sanata dönüştüren Ayşen Can, yağlı boya tablolarıyla denizlerin estetik ve sanatsal yönünü gözler önüne seriyor. Denizci bir aileden gelen Can, Büyük Atatürk’ün gemisinden ilham alarak çalışmalarına tarihi bir boyut da katıyor.