Cumhuriyetin Denizci Kadınları Projesi: 101 Yıllık Şanlı Tarihin Deniz Fenerleri

Büyük Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” sözünden ilhamla hazırlanan bu proje, denizcilik sektöründe iz bırakan kadınların hikayelerini ölümsüzleştiriyor. Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Virahaber Genel Koordinatörümüz Ayşe Olcay’ın da içinde bulunduğu proje 3 bölümden oluşuyor. Youtube’da yayınlanan projeyi ise Gökhan Karakaş ve Ali Bozoğlu hayata geçirdi. Projeye katkı sağlayanlar ise; Türk P&i ve Kaptan Ufuk Teker, Transbos ve Kaptan Mustafa Can, Aqua Denizcilik ve Aysu Gürgan, Vela Denizcilik ve Atılay Özay, Gemini Denizcilik ve Kaptan Levent Horasanlı, Global Denizcilik ve Basmuhendis Bülend Temur, Alkoç Denizcilik ve Başmühendis Burak Alkoç, İnebolu Denizcilik ve İhsan Karavelioğlu.

Birinci Bölüm: Başarıya Yelken Açan Kadınlar

Çağla Kubat

Milli sörfçü ve uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran Çağla Kubat, spor alanında elde ettiği başarılarla cumhuriyet kadınının modern yüzünü temsil ediyor. Disiplini, azmi ve deniz sevgisiyle ön plana çıkan Kubat, dünya çapında düzenlenen rüzgar sörfü yarışmalarında elde ettiği derecelerle hem spor dünyasında hem de Türk kadınının potansiyelini kanıtlamada öncü bir isim. Kubat, aynı zamanda genç sporcular için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Ayşe Yüksel

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı olarak, kız çocuklarının eğitime kazandırılması ve toplumdaki rollerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ayşe Yüksel, özellikle kırsal bölgelerde eğitim seferberliği başlatarak büyük bir sorumluluk üstleniyor. Türkan Saylan’ın izinden yürüyerek, cumhuriyetin çağdaşlaşma misyonuna katkı sunan Yüksel, eğitime olan bağlılığı ve üstün çalışmalarıyla toplumda farkındalık yaratıyor.

Selin Horasanlı

Gemini Denizcilik'in uluslararası başarılarında önemli bir rol oynayan Selin Horasanlı, denizcilik sektöründeki kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine olan ilgisiyle de adından söz ettiriyor. Horasanlı, özellikle denizlerin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık yaratma konusundaki çabalarıyla ön plana çıkıyor.

Seren Horasanlı

Gemini Denizcilik’in bir diğer temsilcisi olan Seren Horasanlı, özgür ruhunu ve girişimci kişiliğini denizcilik sektöründe başarıyla birleştiriyor. Rüzgar sörfüne olan tutkusu ve çevre bilinciyle dikkat çeken Horasanlı, kardeşi Selin ile birlikte aile mirasını yeni nesillere taşımada önemli bir rol oynuyor.

Ayşe Olcay

Habercilik dünyasında kullandığı düzgün ve etkili Türkçesiyle örnek bir isim olan Ayşe Olcay, Deniz Kültürü Derneği’nde yaptığı çalışmalarla cumhuriyet değerlerini deniz sevgisiyle birleştiriyor. Olcay, denizcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve korunması için çeşitli projelerde aktif rol alarak sektörde fark yaratıyor.