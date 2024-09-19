Galataport İstanbul’dan Sezonun Son “Rıhtımda Yoga”sı

Galataport İstanbul, Kiko Milano ve Skoda sponsorluğunda Cihangir Yoga ile uzun soluklu bir iş birliğine imza attığı “Rıhtımda Yoga” etkinlik serisinin son buluşmasını 21 Eylül Cumartesi günü düzenliyor. Saat 08:00-09:00 arasında Doğuş Meydanı’nda gerçekleşecek olan bu son etkinlikte, katılımcılar sabahın erken saatlerinde Boğaz’a karşı yoga yapma keyfini yaşayacak.

Daha önceki dört buluşmada binden fazla yoga tutkununu ağırlayan Galataport İstanbul, kapanış etkinliğinde de katılımcılarına unutulmaz anlar sunmaya hazırlanıyor. Yoga eğitmeni Alp Kınay, temel yoga pozları ve nefes tekniklerini uygulamalı olarak katılımcılara aktaracak. Her yaştan katılımcıya açık ve ücretsiz olan etkinlik, katılımcılara içsel bir yolculuğa çıkma fırsatı sunarken, pozitif enerji depolamalarına olanak tanıyacak.

Serinin son buluşmasına katılmak isteyenler, kayıtlarını Cihangir Yoga web sitesinden yaptırarak matlarını yanlarına alıp bu eşsiz atmosferde güne harika bir başlangıç yapabilirler.

Vira Haber