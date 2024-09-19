Honda Marine Türkiye, Bosphorus Boat Show’da Deniz Tutkunlarıyla Buluşacak

Honda Marine Türkiye, yenilikçi motor teknolojileri ile Türkiye’nin tek deniz fuarı olan Bosphorus Boat Show’da yer alacak. Etkinlik süresince C01 ve C02 numaralı stantlarında ziyaretçilerini ağırlayacak olan Honda Marine, 2.3 beygirden 350 beygire kadar olan dıştan takmalı deniz motorlarını ve Honwave şişme bot modellerini sergileyecek.

Honda’nın dıştan takmalı deniz motorlarında bugüne kadarki en yüksek gücü sunan ve dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden Red Dot’ta ‘tasarım konsepti’ kategorisinde ödüle layık görülen BF350 dıştan takma deniz motoru da fuarda sergilenecek ürünler arasında yer alıyor.

Vira Haber