Galataport İstanbul’un iletişimi Hill + Knowlton Strategies’e emanet

Dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden biri olarak ihale bedeli dahil toplam 1.7 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştirilen Galataport İstanbul’un basın iletişim danışmanlığını Hill + Knowlton Strategies yürütecek. Temmuz 2019 itibariyle başlayan iş birliği kapsamında, Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkânı verecek ve turizmden kültür-sanata kadar hayatın her alanına dokunacak bir dünya projesi olan Galataport İstanbul’un basın iletişimi, Hill + Knowlton Strategies tarafından gerçekleştiriliyor.

1989’da Türkiye’nin ilk hakla ilişkiler şirketlerinden biri olarak Global Tanıtım Halkla İlişkiler adıyla kurulan ve 2010'da dünyanın en büyük iletişim hizmetleri gruplarından biri olan WPP ile yapılan iş birliği sonucunda Hill+Knowlton Strategies’in Türkiye ofisi olarak hizmet vermeye başlayan Hill + Knowlton Strategies; medya ilişkileri, kriz yönetimi, lider iletişimi alanlarındaki ses getiren çalışmalarıyla biliniyor. Dünyaca ünlü markalarla iş birliği yapan Hill + Knowlton Strategies perakendeden teknolojiye, enerjiden otomotive, ulaşımdan eğlence ve eğitim sektörüne kadar çok geniş yelpazede bir müşteri portföyüne iletişim danışmanlığı hizmeti veriyor.

Vira Haber