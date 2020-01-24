Muğla'da denizin çekilmesi deprem kaynaklı mı?
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka'da, gel-git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi. İlk kez denizde çekilmeyi görenler şaşkınlık yaşarken, bir yandan da doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Muğla'nın Ula ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil bölgelerinden Akyaka'da deniz suyu, 30 metre kadar çekildi. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.
Gel-git sonrası denizde yaklaşık 30 metre çekilme meydana geldi. Kıyıda kumlarda adacıklar oluştu, çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak uzun süre oyun oynadı. Denizdeki çekilmeyi depreme bağlayan bazı vatandaşlara, çevredeki esnaf ve balıkçılar denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını belirtti.
Vira Haber
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