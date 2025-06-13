Galataport Jazz Başlıyor

İstanbul Boğazı’nın kalbini cazın tüm renklerine boyamak üzere yola çıkan Galataport İstanbul; Galataport Jazz’ın ikincisini 14-15 Haziran’da Doğuş Meydanı’nda Volkswagen ana sponsorluğu ve Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende çatısı altındaki D-Saat sponsorluğunda, D.ream ve Doğuş Sigorta desteğiyle hayata geçirecek.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek Galataport Jazz’da, müzikseverler açık havada Boğaz’a nazır caz dünyasının önemli isimlerini izleme şansı yakalayacak.

14 Haziran’da açılış konseri ünlü caz sanatçısı Selen Beytekin tarafından gerçekleştirilirken; söz yazarı, gitarist ve prodüktör Oscar Jerome ve İngiliz besteci, piyanist, şair ve oyuncu kimliğiyle sınırları aşan Benjamin Clementine, etkileyici performanslarıyla muhteşem bir akşama imza atacak. Galataport Jazz’ın ikinci gününe başlangıcı, Queens College’da caz efsanesi Sheila Jordan’dan eğitim alıp okulun ilk Türk mezunu olmasıyla tanınan Elif Çağlar yaparken, Britanya caz sahnesinin güçlü ismi Emma Smith müzik ziyafetine devam edecek. Kapanışta ise dünyanın en yetkin bas gitaristi ve bestecilerinden, Grammy ödüllü Richard Bona dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Galataport İstanbul Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, festivalin basın toplantısında düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Dünyanın en güzel noktalarından birinde yer alan Galataport İstanbul’un vizyonu; bölgeyi şehre tekrar entegre etmek ve kapsayıcılık kapsamında herkesin kendinden bir şeyler bulduğu, kimsenin “öteki” hissetmediği bir alan yaratmak. Bunu, geride bıraktığımız üç buçuk senede dünyanın dört bir yanından 45 milyona yakın misafiri ağırlayarak başardığımızı düşünüyoruz. Bir diğer misyonumuz ise milyonlarca misafirimizi sanata maruz bırakmak ve onlara ilham vermek. O nedenle kamusal alanda sanata ciddi yatırım yapıyoruz. En önemli yatırımlarımızdan biri de 14-15 Haziran tarihlerinde ikincisini gerçekleştirmeye hazırlandığımız Galataport Jazz. Geçtiğimiz yıl Selen Beytekin’in yoğun katkı sağladığı festival, yine Selen’in katılımı ve Doğuş Entertainment organizasyonuyla müzikseverlere çok kuvvetli bir program sunuyor. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olmasını da çok önemsiyoruz. İlk günden beri yanımızda olan ana sponsorumuz Volkswagen ve sponsorlarımızdan D-Saat ve D.ream ve Doğuş Sigorta’ya çok teşekkür ederiz.”

Caz sanatçısı Selen Beytekin, etkinliğe dair fikirlerini şöyle dile getirdi: “Caz ve İstanbul Boğazı’nı ortak noktada birleştiren, kültürleri bir araya getiren karakteri ile Galataport İstanbul’da, bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Galataport Jazz ile yeniden bu zenginliği yaşayacağımız rengarenk dünyamızı beraber yaratacağız. Katılımcıların uluslararası nitelikte dinleyeceği ücretsiz konserler, yaratıcı etkinlikler ve müziğin birleştiriciliği ile iç içe olacağımız festival 14-15 Haziran’da bizi bekliyor!”

Pozitif Müzik Programlama ve İçerik Yönetimi Uzmanı Pelin Furuncı ise “Galataport Jazz’ın ikinci edisyonunda dünyanın farklı lokasyonlarından, farklı caz disiplinleriyle sahnelerini oluşturmuş harika müzisyenlerle tadı damağımızda kalacak bir seçki üzerinde çalıştık” dedi ve ekledi, “Genç ve dünya çapında adından söz ettiren müzisyenlerin yanında, caz dünyasında kültleşmiş sanatçılarını da ağırlayacağımız bu yılki programımızda dünyanın farklı seslerini Türkiye’de bir araya getiriyoruz.”

Vira Haber