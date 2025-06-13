İDO Yenilikçi Atılımlarını 38’inci Yılına Özel Düzenlediği Lansmanla Kutladı

Tüm faaliyetlerini, yatırımlarını ve yeni hatlarını düzenlediği bir lansman etkinliğiyle duyuran İDO, 11 Haziran akşamında Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi’nde kendi arabalı vapurlarından birinde 300’ü aşkın davetliyi ağırladı. Etkinliğe, ulusal ve sektörel basının yanı sıra cemiyet hayatından ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

11 Haziran akşamı Sirkeci Vapur İskelesi’nde, İDO’nun arabalı vapurlarından birinde düzenlenen lansmanda, başta İDO Yönetim ekibi, çalışanları, basın mensupları, iş dünyasından temsilciler, İDO’nun iş ortakları ve dijital dünyaya yön veren sosyal medya influencerları bir araya geldi. Yüzen bir platformda gerçekleştirilerek katılımcılara çok özel deneyim sunan etkinliğin sunuculuğunu, televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Saadet Özsırkıntı üstlendi. İDO’nun tanıtım sunumu ile başlayan lansmanda gecenin ev sahipliğini yapan İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan konuşması geceye damga vururken, deniz yolculuğunun gizli kahramanları İDO’nun kaptanlarını temsilen Kaptan Ersin Kıymaz’ın içten konuşması herkesi duygulandırdı.

AMAÇ SADECE YOLCU TAŞIMAK DEĞİL KÜLTÜRLER ARASI BAĞLARI DA GÜÇLENDİRMEK

Yenilikçi vizyonu, cesur hamleleri ve projeleriyle İDO'nun başarısına katkı sağlayan Orhan, konuşmasında İDO ve hayata geçirilen yenilikler hakkında bilgi verdi. Orhan, İDO'nun sadece bir deniz taşımacılığı şirketi olmadığını, Marmara Denizi’ndeki faaliyetlerinin yanı sıra; Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde turizme ve ticarete önemli katkılar sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni açılan hatlarla ilgili olarak bu seferlerin yalnızca iki nokta arasında ulaşım sağlamakla sınırlı kalmayacağını aynı zamanda kültürel bağların, turizm ve ticaretin güçlenmesine de ciddi katkıda bulunacağını vurguladı. Deniz taşımacılığında üstlendikleri önemli rolü vurgulayan Orhan, İDO’nun güçlü filosu, farklı hizmet seçenekleri, çevre dostu uygulamaları ve toplumsal duyarlılık projeleriyle geniş bir alanda faaliyet gösterdiğini belirtti. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik "Bir Kapakla İz Bırak Projesi" kapsamında Ekvator Enerji ve TOFD ortaklığında omurilik felçli bireyler için tekerlekli sandalye temin ederek ulaşımda fırsat eşitliği sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Görme engelli bireylerin daha bağımsız hareket edebilmeleri adına tüm terminallerde ücretsiz olarak sunulan "Danış" hizmeti gibi önemli adımlar atıldığını, bu girişimlerin İDO’nun sosyal sorumluluk anlayışını yansıttığını dile getirdi. Ayrıca denizlerin temiz tutulması için yapılan çalışmalara, yeşil iskele projeleri ile sosyal sorumluluk ve kültür-sanata yönelik desteklerine değinen Orhan, İDO’nun sadece insanlar için değil, aynı zamanda dost canlısı hayvanlar için de uygulamaya aldıkları İDOSTUM projesinden bahsetti.

DİKİLİ MİDİLLİ HATTI: İLK, TEK VE EN KISA SÜREN SEFER…

Marmara Bölgesi genelinde çeşitli destinasyonlara sunduğu hizmetlerle deniz taşımacılığında öncü olan İDO, geçen yıl Yunan adalarına başlattığı seferlerle büyük ilgi görmüştü. Geçen yıl Kuşadası Limanı ve Seferihisar Teos Marina’dan destinasyondan Samos’un Vathy Limanı’na ve Bodrum Turgutreis D-Marin’den Leros’a başlattığı seferleri bu yıl Dikili- Midilli, Fethiye- Rodos, Mersin Taşucu- Kuzey Kıbrıs Girne ve İstanbul Sarayburnu- Bulgaristan’ın Burgas rotaları ile genişletti. Yaz sezonu boyunca devam edecek Ege Adaları Seferleri'nin yanı sıra, Akdeniz rotasında Mersin-Kıbrıs hattı ve Karadeniz'de de İstanbul Sarayburnu-Bulgaristan Burgas hattı devreye girdi. Böylece İDO, dört yanı denizlerle çevrili Türkiye'de 4 denizde aynı anda faaliyet göstererek deniz taşımacılığı alanında önemli bir adım atmış oldu.

Şirketin çalışmaları, sadece bu dört deniz de faaliyet göstermesi ile sınırlı kalmadı; özelleştirme sonrası 4 arabalı vapur yatırımıyla ve 0 km araç taşımacılığı ile lojistik alanda 15 milyon dolarlık yatırım yaparak hizmet çeşitliliğini artırdı. İDO, henüz çok yeni hizmet alanına dahil ettiği görme engelli yolcuların bağımsız seyahat edebilmesi için DANIŞ uygulaması ile tüm terminallerinde özel asistan desteği sunuyor. Bu uygulama, profesyonel DANIŞ asistanları tarafından sağlanan görüntülü hizmetlerle destekleniyor. İDOSTUM projesiyle hayvan dostlarını da düşünen İDO, çocuklara denizciliği sevdirme ve çok yönlü olarak uyguladığı çevreci projelerle de dikkat çekmeye devam ediyor.