Galataport Jazz Müzikseverlerin Yoğun İlgisiyle Gerçekleşti

İstanbul Boğazı’nın kalbini cazın tüm renklerine boyamak üzere yola çıkan Galataport İstanbul; Galataport Jazz’ın ikincisini 14-15 Haziran’da Doğuş Meydanı’nda Volkswagen ana sponsorluğu, Breitling, Schweppes, Novotel sponsorluğunda, D.ream ve Doğuş Sigorta desteğiyle hayata geçirdi.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen Galataport Jazz’da, müzikseverler açık havada Boğaz’a nazır caz dünyasının değerli isimlerini izleme şansını yakaladı.

Müzik programlamasını Pozitif'in üstlendiği Galataport Jazz’ın açılış konseri, Türkiye’nin önemli caz vokallerinden Selen Beytekin tarafından gerçekleştirildi. Söz yazarı, gitarist ve prodüktör Oscar Jerome’un İstanbul’daki ilk konserine, tüm konuklar yoğun ilgi gösterdi. İngiliz besteci, piyanist, şair ve oyuncu kimliğiyle sınırları aşan Benjamin Clementine, sıra dışı performansı ve etkileyici sahne tasarımıyla muhteşem anlara imza attı. Galataport Jazz’ın ikinci gününe başlangıcı, Queens College’da caz efsanesi Sheila Jordan’dan eğitim alıp okulun ilk Türk mezunu olmasıyla tanınan Elif Çağlar yaparken, müzik ziyafetine uluslararası birçok önemli sahnede performans sergilemiş İngiliz müzisyen Emma Smith devam etti. Kapanışta ise bilinen en yetkin bas gitaristi ve bestecilerden, Grammy ödüllü Richard Bona büyüleyici performansı ve sahne emprovizasyonlarıyla dinleyicilere sürprizlerle dolu unutulmaz dakikalar yaşattı. Dünyanın dört bir yanından gelmiş misafirlerin iki gün boyunca boğaz havasında kaliteli müziğe doyup, hep birlikte eğlendiği Galataport Jazz, ikinci yılında da global düzeyde bir platform olma yolundaki iddiasını ortaya koydu.

Etkinlikte; Ömür Göksel, Boran Kuzum, Derya Şensoy, Yağızcan Konyalı, Fatma Toptaş, Cemre Gümeli, Kerem Görsev, Hande Subaşı, Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz gibi çok sayıda ünlü sima objektiflere yansıdı.

Vira Haber