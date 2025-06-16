Anadolu Efes, BM Okyanus Konferansı’nda Türkiye’yi Temsil Eden Tek Şirket Oldu

Etkinlikte, Türkiye’den UN Global Compact’ı temsilen yer alan tek şirket olan Anadolu Efes, deniz ekosistemini korumaya yönelik çalışmalarını uluslararası arenaya taşıdı. Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim, İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü Selda Susal Saatçi, şirketin 2022 yılında Marmara Denizi’nde başlattığı ‘Denize +1 Nefes’ projesiyle biyoçeşitliliğe katkı sunan çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

120'den fazla ülkenin devlet başkanı veya üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen BM Okyanus Konferansı, bu yıl 3. kez düzenlendi. Kosta Rika ve Fransa’nın eş başkanlığında Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen konferans, sivil toplumdan bilim dünyasına uzanan geniş bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte okyanuslar için ciddi tehdit oluşturan plastik kirliliği, iklim değişikliği, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı avlanma, yasa dışı balıkçılık gibi konularda sürdürülebilir mücadele yöntemleri ele alındı.

2011 yılından bu yana UN Global Compact imzacısı olan Anadolu Efes, sürdürülebilir kalkınma alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler 3. Okyanus Konferansı çerçevesinde düzenlenen “Okyanusların Korunması için Ortaklıklar: Akdeniz’in korunması için tüm aktörlerin harekete geçirilmesi” başlıklı özel oturuma, UN Global Compact Türkiye’yi temsilen katılan tek şirket olarak yer aldı. Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim, İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü Selda Susal Saatçi, şirketin Marmara Denizi’nde yürüttüğü “Denize +1 Nefes” projesini uluslararası katılımcılarla paylaştı.

Marmara Denizi’nde mercan türlerinin korunmasına ve deniz biyoçeşitliliğinin desteklenmesine yönelik önemli katkılar sunulan projeyi uluslararası arenada tanıtan Selda Susal Saatçi, konuşmasında “Deniz ekosistemlerinin korunması, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra toplumsal sorumluluğumuzun da bir parçası. Bu anlayışla, 2022 yılında Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile yola çıkarak ‘Denize +1 Nefes’ projemizi hayata geçirdik. Proje ile ‘Denizlerin yağmur ormanları’ olarak nitelendirilen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanların çoğaltılması, korunması ve Marmara Denizi’ndeki su altı yaşamıyla birlikte biyoçeşitliliğin zenginleştirilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Marmara Denizi; Karadeniz, Ege ve Akdeniz arasında biyolojik bir koridor olması sebebiyle hayati bir öneme sahip.” dedi.

Panelde, okyanus sağlığının kritik bir eşiğe ulaştığı bu dönemde, dönüşüm yaratan ortaklıkların ve yerel odaklı çözümlerin önemi de vurgulandı. UN Global Compact’ın; Ocean Centres ve Ocean Investment Protocol gibi girişimlerle yenilikçi finansman modelleri ve veri paylaşımına dayalı ortaklıklara öncülük ettiği etkinlikte, sürdürülebilir okyanus ekonomisinin mümkün olduğuna dair güçlü mesajlar verildi.

Vira Haber