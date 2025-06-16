İlkfer Grup’tan Yaza Merhaba Partisi

14 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleşen etkinlikte İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Aslan, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan başta olmak üzere denizcilik sektörünün önemli isimleri partide bir araya geldi.

Diğer kurucu ortak Feramuz Aşkın ise hoş geldiniz diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu sene şirketimizin 36’ncı kuruluş yıl dönümü. 25’inci yaza merhaba partisini yapıyoruz. Hepimizin biraz morale ihtiyacı var. Yıllardır biz bu görevi üstlendik. Sizlerle bir arada olup yılın bir günü de olsa hem yaza merhaba demeyi, hem de sizlerle hasret gidermeyi, camiayı bir araya getirmeyi görev edinmiş bir şirket olarak mutluluk duyuyoruz. Sizlerle çok şey paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Burası ticari bir şirket gibi değil de sivil toplum örgütü gibi bir yapı içerisine girdi. Sizlerle birlikte nice mutlu yıllarda, yaza merhaba partilerinde buluşmak üzere. Hepiniz hoş geldiniz.”

Yaza Merhaba Partisi’nde değişik meslek gruplarından kişilerin kurduğu orkestra misafirlere keyifli anlar yaşattı. İçlerinde doktorlarım, mühendislerin bulunduğu grup geç saatlere kadar müzik yaptı.

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