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Alpha Marine Consulting'den SIRE 2.0 Semineri

Alpha Marine Consulting'den SIRE 2.0 Semineri

Denizcilik sektörünün önde gelen danışmanlık firmalarından Alpha Marine Consulting, Türkiye yapılanması ile birlikte 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul’da tanker gemi işletmeciliği yapan firmalara yönelik önemli bir seminere imza atacak.

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 Yaklaşık 10 aydır uygulamada olan SIRE 2.0 denetim yapısının detaylıca ele alınacağı seminerde, 500’ün üzerinde denetimin analizleri paylaşılacak. Etkinlikte, yeni denetim trendlerinden mürettebat yeterliliğine, chartering süreçlerinden etkili gözlem yanıtlarına kadar birçok başlık masaya yatırılacak. Seminer, sektör profesyonellerine uygulamaya dönük bilgi ve çözüm önerileri sunmayı hedefliyor.

Tarih: 24-25 Haziran 2025
Yer: Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia, Türkiye
Saat: 10:00 – 17:00

 

Vira Haber

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