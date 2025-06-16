Alpha Marine Consulting'den SIRE 2.0 Semineri

Yaklaşık 10 aydır uygulamada olan SIRE 2.0 denetim yapısının detaylıca ele alınacağı seminerde, 500’ün üzerinde denetimin analizleri paylaşılacak. Etkinlikte, yeni denetim trendlerinden mürettebat yeterliliğine, chartering süreçlerinden etkili gözlem yanıtlarına kadar birçok başlık masaya yatırılacak. Seminer, sektör profesyonellerine uygulamaya dönük bilgi ve çözüm önerileri sunmayı hedefliyor.

Tarih: 24-25 Haziran 2025

Yer: Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia, Türkiye

Saat: 10:00 – 17:00

Vira Haber