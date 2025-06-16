Poliport, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Akademik Heyetini Ağırladı

Poliport Genel Müdürü Selçuk Denizhan ve şirket yöneticilerinin ev sahipliği yaptığı buluşmada, denizcilik eğitimi, staj olanakları ve geleceğe yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Kocaeli Körfez Bölgesi’nin lider liman terminali olarak dökme sıvı depolama, kuru yük, genel kargo ve antrepo hizmetleri sunan Poliport’ta gerçekleşen görüşmede, üniversite-sanayi iş birlikleri çerçevesinde karşılıklı beklentiler ve potansiyel projeler üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaret sırasında konuşan Poliport Genel Müdürü Selçuk Denizhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Poliport olarak, sektörümüzle ilişkili alanlarda eğitim gören öğrencilere çeşitli imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Normal staj dönemlerinin yanı sıra uzun dönem stajlar, fabrika ziyaretleri ve mentorluk odaklı buluşmalar bu imkanlar arasında yer alıyor. Ancak en önemli nokta, yetenekli gençlerin eğitim süreçlerine katkıda bulunmak ve gelişimlerine destek olmaktır. Bu bizler için büyük bir mutluluk kaynağı.”

Üniversite-sanayi iş birliklerinin önemine de değinen Denizhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akademik bilgi birikiminin sanayinin pratik ihtiyaçlarıyla buluştuğu iş birlikleri, bilgi ve teknoloji transferi, inovasyon ve ekonomik kalkınma açısından kritik rol oynuyor. Biz de Poliport olarak, hem üniversitelerimizin hem de bu kurumlarda eğitim alan istekli gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

Vira Haber