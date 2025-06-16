Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu’ndan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

Türk denizciliği açısından büyük bir anlam taşıyan bu özel gün, deniz ticareti, ulaşımı ve deniz kültürünün önemini bir kez daha hatırlatıyor. Milli bayramın, denizlerdeki bağımsızlık ve özgürlüğün en güçlü simgesi olduğunu vurgulayan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu ‘‘Denizciliğin gelişimi, ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Bu anlamlı bayramın tüm denizcilerimize ve milletimize kutlu olmasını dilerim” dedi. Kruvaziyer turizminde ise bu yılın ilk dört ayında 205 bin 758 yolcunun ülkemize geldiğini belirten Çavuşoğlu, 2025’te yeni bir rekor beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin denizlerdeki tam bağımsızlığını simgeleyen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya hazırlanıyor. Bu milli bayram hem ülkemiz hem de denizcilik sektörü açısından çok özel bir yerde bulunuyor.

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkı olarak bağımsızlığı da simgeliyor. 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk bayraklı gemilerin kendi limanlarında öncelik hakkı tanındı. Denizcilik sektörüne dikkat çekilen bu özel günde, birçok liman kentinde etkinlikler düzenleniyor.

“Denizler Ekonomik Refahın Anahtarıdır”

Türkiye’de yabancı sahipli bir cruise gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, Kabotaj Bayramı öncesinde çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Kabotaj hakkı sayesinde Türk denizciliğinin geliştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Denizlerimiz sadece mavi sular değil; ekonomik refah, çevre bilinci, enerji kaynakları ve dış ticaretin anahtarıdır. Bu nedenle kabotaj hakkını sadece geçmişin bir hatırası değil, geleceğin güvencesi olarak görmeliyiz.”

“Genç Nesillere Denizi Sevdirmeliyiz”

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili büyük bir deniz ülkesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ülkemiz liman kapasitesini ve denizcilik filolarını büyütmeye devam ediyor. Ancak hedefimiz daha büyük olmalı. Genç nesillerimize denizi sevdirmek, denizcilik eğitimine yatırım yapmak ve sürdürülebilir mavi ekonomiyi güçlendirmek zorundayız” dedi ve “Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun” ifadelerini ekledi.

Kruvaziyer Gemilerini Tercih Eden Yolcu Sayısı %52 Arttı

Ülkemizin Akdeniz Çanağı’nın en önemli deniz turizmi destinasyonlarından biri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Akdeniz haricinde Karadeniz gibi bir lokasyon ve Rusya, Ukrayna, BDT gibi ülkelerle komşu olduğumuza vurgu yaparak, “Mavi sularda hem huzuru hem de konfor ve eğlenceyi bir arada sunan kruvaziyer gemilerini tercih eden turistlerin sayısı, yılın ilk 4 ayında yüzde 52 artış gösterdi. Ülkemizin turistler için cazibe merkezi olma özelliği artarak devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Deniz Turizminde Rekor Beklentisi

2025 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye’ye 169 kruvaziyer gemisiyle giden-gelen ve transit turist sayısının 205 bin 758’e ulaştığını anımsatan Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz dönemlere kıyasla erken rezervasyonlarda belirgin bir artış olduğunu söylemek mümkün. Yılın ilk 4 ayında yaşanan bu gelişmeler, turizmde rekor beklentisini güçlendiriyor” dedi.

Vira Haber