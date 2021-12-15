Galatasaray Adası’na Tahliye Kararı Çıktı

Galatasaray Kulübü tarafından Galatasaray Adası işletmecisine açılan davada 18 Mart 2021’de yapılan duruşmada mahkeme işletmecinin adayı tahliye etmesine karar vermişti. İşletmeci, kararı istinaf mahkemesine taşımıştı. İstinaf mahkemesi de Galatasaray Kulübü’nü haklı buldu ve Galatasaray Adası'nın tahliye kararını onayladı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Galatasaray Adası'nın tahliyesine ilişkin kiracı tarafından mahkeme kararının 12 Nisan tarihinde istinaf edildiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Göreve gelir gelmez, Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzla ada davası ve hukuki süreçlerine ilişkin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 2 Aralık tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan ret kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun."

Vira Haber