Med Marine’nin Gurur Kaynağı “ITANOS” Yunanistan’da

Med Marine’den yapılan açıklamada sözleşme sonrası teslimatın Kasım 2021’de gerçekleştiği belirtilerek, “ITANOS’u, Yunanistan’daki ana limanına teslim etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.

Med Marine Satış Müdürü Melis Üçüncü, satışla ilgili olarak Sekavin ile ilk kez çalıştıklarını ve ilişkilerini güçlendirerek devam ettireceklerini ifade etti. ITANOS projesini başarıyla teslim etmenin büyük bir zevk olduğunu kaydeden Üçüncü, işbirliklerinin devamı için sabırsızlandıklarını vurguladı.

Robert Allan Ltd. tarafından Med Marine için özel olarak tasarlanan römorkör; Sekavin tarafından çok yönlü, çok amaçlı, kompakt ve genel amaçlı çeki özelliklerine sahip son teknoloji ASD tasarımı nedeniyle seçildi.

Teknik Özellikleri:

LENGTH O.A. 25.20 m

BEAM 12 m

DEPTH max. 5.75 m

BOLLARD PULL 75 t.

SPEED 12 knots

MAIN ENGINE CATERPILLAR / 3516C

THRUSTER KONGSBERG / US 255S P30 FP

TOWING WINCH THR MARINE / EFTW 300 KN

GENERATOR SET CATERPILLAR C4.4

ACCOMMODATION 7 person (MLC Design)

Vira Haber