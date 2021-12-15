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  3. Med Marine’nin Gurur Kaynağı “ITANOS” Yunanistan’da
Med Marine’nin Gurur Kaynağı “ITANOS” Yunanistan’da

Med Marine’nin Gurur Kaynağı “ITANOS” Yunanistan’da

Med Marine ve Sekavin, 25m 75 TBP'lik yeni son teknoloji römorkör ER95 için sözleşme imzaladı.

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Med Marine’den yapılan açıklamada sözleşme sonrası teslimatın Kasım 2021’de gerçekleştiği belirtilerek, “ITANOS’u, Yunanistan’daki ana limanına teslim etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.

Med Marine Satış Müdürü Melis Üçüncü, satışla ilgili olarak Sekavin ile ilk kez çalıştıklarını ve ilişkilerini güçlendirerek devam ettireceklerini ifade etti. ITANOS projesini başarıyla teslim etmenin büyük bir zevk olduğunu kaydeden Üçüncü, işbirliklerinin devamı için sabırsızlandıklarını vurguladı.

Robert Allan Ltd. tarafından Med Marine için özel olarak tasarlanan römorkör; Sekavin tarafından çok yönlü, çok amaçlı, kompakt ve genel amaçlı çeki özelliklerine sahip son teknoloji ASD tasarımı nedeniyle seçildi.

Teknik Özellikleri:

  • LENGTH O.A.                   25.20 m
  • BEAM                                12 m
  • DEPTH                               max. 5.75 m
  • BOLLARD PULL                 75 t.
  • SPEED                                 12 knots
  • MAIN ENGINE                   CATERPILLAR / 3516C
  • THRUSTER                          KONGSBERG / US 255S P30 FP
  • TOWING WINCH               THR MARINE / EFTW 300 KN
  • GENERATOR SET                CATERPILLAR C4.4
  • ACCOMMODATION           7 person (MLC Design)

Vira Haber

 

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