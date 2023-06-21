Galatasaray Şampiyonluğu Deniz Dibinde de Kutlandı

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği yetkilileri, Galatasaray'ın şampiyonluğunu su altında kutlamak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a ulaştı.

Dalış teknesiyle Dalyan Koyu'na açılan grup, su altında "Biz Galatasaray Cumhuriyeti değil, Cumhuriyet'in Galatasaraylı çocuklarıyız" yazılı pankart açtı. Etkinlikte "Şampiyon Galatasaray" yazısı ve Mauro Icardi'nin fotoğrafı yer aldı.

Diktaş, kendisinin de Galatasaraylı olduğunu, takımının şampiyonluğunu deniz dibinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vira Haber