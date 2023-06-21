Yıldızlar 3 İsimli Gemi Türk Bayrağına Geçti
Yıldızlar 3 isimli ağaç yongası taşıyıcı kuru yük gemisi Tugs’a kaydedilerek Türk Bayrağına geçti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:
“Yıldızlar Yatırım Holding'e ait 49.507 DWT kapasiteli 199 metre boyundaki Yıldızlar 3 isimli ağaç yongası taşıyıcı kuru yük gemisi Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydedilerek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun.” ifadeleri kullanıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Yıldızlar 3, Gemi
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