İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Malatya’da Balık Ölümleri Araştırılıyor
Malatya’da Balık Ölümleri Araştırılıyor

Malatya’da Balık Ölümleri Araştırılıyor

Malatya'nın Arguvan ilçesindeki bir derede meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.

A+A-

Malatya'nın Arguvan ilçesindeki bir derede meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.

Akören Mahallesi Uluçay mevkisindeki derede ölü balıklar gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve balık ölümlerinin nedenini tespit için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dereden numune aldı.

Ekipler, alınan numuneleri incelenmesi için Elazığ'a gönderdi.

Vira Haber

Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.