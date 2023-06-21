Malatya’da Balık Ölümleri Araştırılıyor

Malatya'nın Arguvan ilçesindeki bir derede meydana gelen balık ölümleri sonrası bölgeden incelenmek üzere numune alındı.

Akören Mahallesi Uluçay mevkisindeki derede ölü balıklar gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve balık ölümlerinin nedenini tespit için çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dereden numune aldı.

Ekipler, alınan numuneleri incelenmesi için Elazığ'a gönderdi.

Vira Haber