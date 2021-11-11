Geberit güçlü lojistik ağıyla yenilikçi çözümler sunuyor

Sıhhi tesisat ve vitrifiye sektöründe yenilikçi ürünler sunan ve Avrupa pazarında sıhhi tesisat teknolojisinin lideri Geberit, pandemiyle birlikte ortaya çıkan lojistik ve tedarik krizlerine karşı aldığı çözümlerle geniş ürün yelpazesini kullanıcısıyla sorunsuzca buluşturuyor. Geberit Türkiye Lojistik Müdürü Murat Nefesoğlu, Geberit’in tedarikteki başarısının arkasındaki süreci şu cümlelerle özetledi: “Geberit olarak, lojistiğe verdiğimiz önem, aldığımız önlemler ve teknolojik çözümlerimizle tedarik zincirini sorunsuzca yönetiyoruz. Avrupa ve İstanbul’da konumlandırdığımız depolarımız, sevkiyat doğrulama sisteminde kullandığımız barkod teknolojisi, Euro palet sistemlerimizle yönettiğimiz tedarik zinciriyle ürünlerimize kullanıcılara sorunsuzca ulaştırıyoruz.”

Barkod sistemiyle lojistikte sıfıra yakın hata

Gelen siparişleri İstanbul Hadımköy’de bulunan depolarında karşılayarak lojistik planlamalarını yaptıklarını belirten Nefesoğlu, “Tedarik sıkıntısının yaşanması ihtimaline karşın Avrupa’nın farklı noktalarında bulunan global depolardan siparişleri tedarik edip eksik kalan ürünlerin sevkiyatını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Güçlü lojistik ağımızla ürünleri İstanbul için 1 iş gününde; diğer şehirler için ise bulunduğu lokasyona göre 2 ila 3 iş gününde ulaştırıyoruz. Geberit olarak lojistik süreç ve depolarda kullandığımız barkod sistemi sayesinde sevk doğruluğunu sağlayarak olası hataları en aza indiriyoruz” dedi.

Lojistiğin her adımında alıcıyı bilgilendiren otomatik mail sistemi

Ürün tedarikinde karayolunu tercih ederek pandeminin yarattığı olumsuzluk ve riskleri de ortadan kaldırdıklarını kaydeden Nefesoğlu, Geberit’in sunduğu yeniliklere dair de şunları söyledi: “Türkiye’de güçlü kadromuzla verilen zamanlamaya göre en hızlı ve güvenilir şekilde lojistik sürecini yürütüyoruz. Yükleme esnasında ürünlerin güvenliğini sağlamak adına Euro paletler, sarsıntı kaynaklı hasarları önlemek için ise bariyerler kullanıyoruz. Türkiye pazarına özel çözümler de geliştirerek, sistem üzerinden yük ile ilgili her türlü işlem bilgisini alıcıya otomatik olarak iletiyoruz.”

Geberit’ten yeşil lojistik çalışmasına özel çözümler

Çevresel sürdürülebilirlik anlamında yeşil lojistik çalışmalarına dair çözümler ürettiklerini ifade eden Nefesoğlu, “Geberit, atıkların azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, tehlikeli maddelerin en aza indirilmesi ve korunması ile çevreye duyarlı teknolojilerin kullanılması yönünde adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmiyor. Bu çözümlerin kullanımını tedarikçilerimizden de sözleşmelerde yazılı olarak talep ediyoruz. Türkiye’nin artan sanayi ve ihracat hacmiyle doğru orantılı olarak iş hacmini geliştirmek adına tesis, makine, istihdam yatırımlarımızı sürdürerek 5 yıllık orta vadeli planımızı da her sene gözden geçirip güncellemelerde bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.

Vira Haber