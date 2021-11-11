UND Geleneksel Lojistik Başarı Ödülleri dağıtıldı

Her yıl düzenli olarak verilen IRU Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri, IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülleri ve Çalışma Grupları Zirvesi ödülleri dağıtıldı. Sektörün en büyük emektarları sürücüler ve yöneticileri bu yılki ödüllerini Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda düzenlenen törenle teslim aldı. Törene UND Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamı katılırken, fuar ziyaretçileri de ödülü ilgiyle takip etti.

Ödül öncesi fuar açılışında konuşan UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, lojistik sektörünün ülke ekonomisine büyük döviz girdisi sağladığını belirterek, Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ile bunun daha da artacağını aktardı. 2020 yılında lojistik ve tedarik zinciri çağının başladığının altını çizen Nuhoğlu, “Artık her şey yeniden tasarlanıyor. Sektörümüzde artık üçüncü nesil görev başına geliyor. Bu değişim rüzgarını arkamıza alarak ilerliyoruz. Avrupa Birliğine yakın olmanın avantajına sahibiz” dedi.

YILIN SÜRÜCÜSÜ KEMAL GÜRLER OLDU

IRU Profesyonel Sürücü Onur Nişanı Ödülleri kapsamında 39 sürücüye başarı ödülü verildi. Birincilik ödülünü İntercombi Transport ve Lojistik firmasından Kemal Gürler kazandı. Gürler’e 5 bin TL değerindeki para ödülünü UND Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Ergün Bilen, Başkan Yardımcısı Murat Baykara ve IRU Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Daimi Temsilcisi Adrian Albu tarafından takdim edildi. İkincilik ödülünün sahibi, İstanbul Lojistik firmasından Niyazi Sarı, üçüncülük ödülü ise Tuna Lojistik’ten Hayrettin Çelik’e verildi.

10 İSİM IRU KARAYOLU NAKLİYE ŞİRKETİ TEPE YÖNETİCİSİ ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Bu yılki IRU Karayolu Nakliye Şirketi Tepe Yöneticisi Ödülü 10 farklı isme verildi. Fırat Başbilen (Başbilen Ulus. Taş.) , Fahrettin Arabacı (ARCLOG Ulus. Nak.), Hüseyin Cahit Saraç (Yılnak Proje ve Ağır Taşıma Servisi A.Ş.), Mustafa İmrak (İmsan Group), Cihan Sünel (Logitrans Lojistik ve Ulus. Taş.), Maas Kılıç (Kılıç Ulus. Nak.) , Hasan Özgür Yarmalı (GAT Lojistik), Cevdet Demir (HMC Demir Lojistik), Hasan Bora Gülcüler (By Bora Transport) ve Fahri Onur Yılmaz (Zafer Tank Taşıma Ulus. Nak.) ödül almaya hak kazanırken ödülleri ni UND Başkan Yardımcıları tarafından kendilerine takdim edildi.

ÇALIŞMA GRUPLARI BAŞKANLARI DA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Sektörün önündeki sorunların tespit edilmesi ve çözüm yolları geliştirilmesi için büyük görev üstelenen UND Çalışma Grupları’nın bir önceki dönem başkanları Geleneksel UND Çalışma Grupları Zirvesi kapsamında ödüllerini aldı:

Yalçın Karakoç (Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu), Caner Tan (Gümrük ve Antrepo Çalışma Grubu), Samet Gürsu (Özel Yükler Çalışma Grubu), Bülent Kutgün (UBAK ve Geçiş Belgeleri Çalışma Grubu ve Doğu Avrupa Çalışma Grubu), Naz Ege Ege (Taşıma Hukuku Çalışma Grubu), Ziya Güner (Ro-Ro Çalışma Grubu), Mustafa Yaldız (Takograf Çalışma Grubu), Kadir Kuş, Murat Gümüşlüol, Onur Ercan (Rusya-Kazakistan-Ukrayna-Moldova-Belarus Çalışma Grubu), Oktay Tarhan (Batı Avrupa Çalışma Grubu), Yaşar Özkaya, Burhan Özcan (Irak-İran-Afganistan-Türk Cumhuriyetleri Çalışma Grubu), İsa Baş (Gürcistan-Azerbaycan Çalışma Grubu),

Burak Uğurlu (Ankara Bölge Çalışma Grubu), Necati Özmen, Fahri Arslan (Bolu Bölge Çalışma Grubu), Esat Aba (Gaziantep Bölge Çalışma Grubu), Yusuf Günsaldı (Hatay Bölge Çalışma Grubu), Ali Karakuzulu (İzmir Bölge Çalışma Grubu), Hacı Ahmet Balcı (Kayseri Çalışma Grubu), İbrahim Şeflek (Konya Çalışma Grubu), Muhsin Kaya (Mardin-Habur Bölge Çalışma Grubu), Sedat Saçı, Kerem İmrak (Mersin Bölge Çalışma Grubu).

Vira Haber