Geçmi̇şten Geleceğe Uti̇kad Eki̇bi̇ Ankara ve Mersi̇n’de üyelerle buluştu

Lojistik sektörünün çatı kuruluşu UTİKAD’ın yönetimine aday olan Geçmişten Geleceğe UTİKAD ekibi, 15 Eylül’de yapılacak 38. Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde Ankara ve Mersin’deki dernek üyeleriyle buluştu.

Toplantılarda, Geçmişten Geleceğe UTİKAD ekibi adına üyelere hitap eden Dr. Kayıhan Özdemir Turan, seçim sürecinde attıkları adımlara ve hedeflerine vurgu yaptı. Turan, pandemi nedeniyle Genel Kurul’un yaklaşık bir yıldır yapılamadığını hatırlatarak, “Süreç uzayınca zaman kaybetmemek için çalışmalarımıza hız verdik. Bazı hedeflerimizi daha göreve gelmeden hayata geçirdik.” dedi.

Turan, UTİKAD’ın üye sayısı ile üyesinin bulunduğu il sayısını artırmaya ve Türkiye’nin her bölgesine yayılmasını sağlamaya odaklandıklarını vurguladı. “Adaylığımızı açıkladığımızda derneğimizin 458 olan üye sayısı şu an 520’li sayılara ulaştı.” diyen Turan, üye sayısının artmasına, dernek üyelerinin bulunduğu il sayısının da 16’dan 22’ye çıkmasına önemli bir katkı sağladıklarını anlattı.

“Ankara’ya temsilcilik açılacak”

Turan, Ankara’nın başkent olması dolayısıyla devlet bürokrasisi ve lojistikçilerin sorun yaşadığı ülkelerin diplomatik temsilcileriyle ilişkiler açısından çok önemli bir yer olduğuna dikkati çekti. Göreve gelmeleri halinde, Türkiye’nin ilk uluslararası lojistik üssüne ev sahipliği yapan Ankara’da UTİKAD temsilciliği açacaklarını ve üye sayısını artıracaklarını dile getiren Turan, bu temsilciliğin sadece Ankara’daki değil çevre illerdeki sektör temsilcileriyle birlikte hareket edeceğini belirtti.

“Mersin’in lojistik önemi daha da artacak”

Turan, Mersin’deki konuşmasında ise bu şehrin de Ankara gibi hem dış ticarette hem de yurt içi ve yurt dışı taşımalarında çok önemli bir merkez olduğunu söyledi. Mersin’in, Akdeniz çanağının en stratejik liman şehirlerinden olduğunun altını çizen Turan, “Önümüzdeki süreçte Mavi Vatanın önemli liman kenti Mersin’in lojistik önemi daha da artacak.” dedi. Turan, Gaziantep, Hatay, Adana ve Antalya gibi Türkiye’nin dış ticaretine önemli katkı veren bölge illerimiz ile irtibatta olacak Mersin’deki UTİKAD temsilciliğinin, lojistik hizmet üreticilerine ve ithalat, ihracat firmalarına katkı sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Vira Haber