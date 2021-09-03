TSSF Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı

TSSF’nin 25 Eylül tarihlerinde düzenlediği Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Gebze Olimpik Yüzme Havuzu’nda bugün başlayan Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda, 23 spor kulübünden 20 erkek ve 12 kadın takımı madalya için mücadele edecek. Toplam 345 sporcu 4 gün boyunca havuzda nefeslerini tutarak finale gitmek için yarışacak.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, yarışmaya katılan tüm spor kulüplerine ve sporculara başarılar dileyerek, “Yüksek bir katılımla şampiyonamızı gerçekleştiriyoruz. Takımlarımızın ilgisi gerçekten mutluluk veriyor. Sualtı hokeyi, sualtı sporlarımızda dünyada markalaştığımız bir branşımız. Bu konuda altyapı çalışmalarımızı, mevcut takımlarımızın performanslarının artması için gerekli çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Bu şampiyonaya desteklerini esirgemeyen Kocaeli Valiliği, Kocaeli ve Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İl ve İlçe müdürlüklerine, Kocaeli Belediyesi, Gebze Kaymakamlığı ve Belediyesi’ne organizasyon ekibimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vira Haber