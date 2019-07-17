Gediz Deltası'na destek

Gediz Deltası, İzmir gibi nüfusu dört milyonu aşan bir metropolün içinde yer alan eşine az rastlanır bir sulak alan. Flamingoların tüm dünya nüfusunun neredeyse yüzde onuna ev sahipliği yapan delta, yüzlerce kuş ve canlı türünün yaşam alanı olma özelliği taşıyor. Dünya ölçeğinde Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı olan delta, nesli tehlike altında olan tepeli pelikan, Akdeniz foku ve Caretta caretta deniz kaplumbağasının birlikte yaşadığı nadir alanlardan biri. Alanında uzman bilim insanları tarafından hazırlanan bilimsel rapor, Gediz Deltası’nın dört UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterinin dördünü birden sağladığını ortaya koyuyor.



Şubat 2019’dan bu yana, Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için Doğa Derneği’nin sürdürdüğü kampanyaya destek olan Megastar Tarkan, Gediz Deltası’nın görüntülerini içeren bir video seslendirerek kampanya için çağrıda bulundu. Gediz Deltası’nın doğal güzelliklerinin ve deltada yaşayan canlı türlerinin dikkat çektiği videoda “Gediz mirasımızdır” diyerek Gediz Deltası’nın korunması gereken bir doğal alan olduğunun altını çizen Tarkan, daha önce Burdur Gölü, Hasankeyf gibi önemli doğal ve kültürel alanların korunması için yürütülen koruma çalışmalarına destek olmuştu.



Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için devam eden kampanyaya destek veren Megastar Tarkan: “Gediz Deltası, İzmir şehrini var eden kaynaklardan birisi. Bugün milyonlarca insanın yaşadığı şehrin yanı başında flamingolar, pelikanlar, yüzlerce kuş ve canlı türü yaşamını sürdürüyor. Daha önce Gediz Deltası’nı ziyaret etmiş, buradaki eşine az rastlanır çeşitliliğe tanıklık etmiştim. Bu değerli alan yapılan bilimsel çalışmalara göre UNESCO’nun belirlediği doğa mirası kriterlerinin tümünü sağlıyor. Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmeli ve içindeki canlılarla birlikte koruma altına alınmalı. Tüm yetkililerin bu olağanüstü doğa alanının korunması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini, Gediz’in bir dünya doğa mirası olması için gerekeni yapmalarını temenni ediyorum. Çünkü Gediz, doğanın bize emanetidir. Gediz mirasımızdır.” dedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Akın: “Tüm Akdeniz Havzası’ndaki en geniş ve özel sulak alanlardan birisi olan Gediz Deltası, mutlak surette korunması gereken bir doğal alan. Gediz Deltası yüzlerce kuş ve canlı türünün yaşam alanı olmasının yanı sıra, bölgede yaşayan insanlar açısından da hayati önem taşıyor. Deltanın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için bir kampanya başlattık. Tarkan’a, Türkiye doğası ve biyolojik çeşitliliği açısından son derece önemli bir sulak alan olan Gediz Deltası’nın korunması için verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederim. Dileğimiz Tarkan gibi kıymetli sanatçıların, karar vericilerin ve İzmirliler’in desteği ve girişimleriyle Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilerek koruma altına alınması ve hiçbir zarar gelmeden yaşatılmasıdır.” dedi.

Vira Haber