ISGEM adına Kurucu Ortak Mühendis Gürhan Burak Alkoç, ISGEM’in Güney Kore’deki partner’i GS Marine firma sahibi Kaptan Gökhan Çamlıyurt ve Yeous Ocean firma sahibi ve üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla önce tersane turu, Ballast Water Treatment, Scrubber retrofit çalışmaları, 3D engineering sunumu ve makina tamir atölyeleri turu yaptı. Turun ardından iki firma yetkilileri resmi anlaşmayı imzaladılar.

Yeosu tersanesinin 3 adet floating dock'u, 2 adet slip way'i bulunmaktadır. Yeni inşaa projeleri ile de ilgilenen tersane handysize bulk carrier ve MPV gibi farklı tipte gemileri inşaa etmiştir. Bu gemilerinin ikisinin de armatörü olan Yeosu Ocean Busan ofislerinden gemilerini işletmektedir.

Özellikle Yesou limandaki geniş ikmal ağı tersanenin önemini daha da artırmaktadır. ISGEM yetkilileri, Kore'de tamir, retrofit konularında en ehil, pratik olan Yeosu tersanesi ile yaptıkları isbirlikteliğinin önemini vurguladılar.

Vira Haber