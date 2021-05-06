GEFCO BAE, Cebel Ali Limanı’nda Araç Çözümleri Sunmak İçin DP World ile Ortaklık Kurduğunu Açıkladı

Küresel multimodal tedarik zinciri uzmanı ve Avrupa'da lider otomotiv lojistiği tedarikçisi GEFCO, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) yan kuruluşu aracılığıyla, yeni otomobil çözümleri için BAE Bölgesi’nin önde gelen akıllı lojistik sağlayıcısı DP World ile bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu ortaklık sayesinde GEFCO BAE, BAE Bölgesi'nin amiral gemisi Cebel Ali Limanı’nda, otomotiv müşterileri için, DP World’ün kapalı otopark alanında araç depolama ve elleçleme hizmetleri için esnek ve entegre çözümler sunacak.

Öte yandan GEFCO BAE, DP World kapalı park alanında araç dağıtım ve stok hizmetleri sunuyor. BAE Bölgesi’nin amiral gemisi olan Cebel Ali Limanı'nında bulunan bu alan dolu fırtınalarına, güneşe ve toza karşı koruma sağlıyor . Ayrıca, GEFCO’nun esnek ve kişiye özel çözümleri ile otomotiv üreticilerinin nakliye maliyetlerini düşürmesine, depolama, stok bakımı ve uluslararası standartlara uygun diğer katma değerli hizmetlerden yararlanmasına olanak sağlanırken, müşterilerin özel bir GEFCO portalı aracılığıyla araç stoklarını ve durumunu izleyebilmeleri sağlanacak.

DP World ile olan bu ortaklık, GEFCO’nun sekiz yıldan uzun süredir faaliyet gösterdiği BAE pazarındaki konumunu güçlendirecek. GEFCO BAE ise, otomotiv ithalat/ihracat müşterileri için bitmiş araç lojistiği konusunda uzmanlaşmış, eksiksiz bir lojistik çözüm yelpazesi sunmaya devam edecek. Bu çözümler, fabrikalardan Cebel Ali Limanı'na kadar deniz taşımacılığı, nakliye, depolama, stok bakımı ve envanter yönetimini kapsıyor. Ek olarak, bu sayede Cebel Ali Serbest Bölgesi (Jafza) üzerinden Körfez Arap Ülkelerinin yanı sıra Ürdün, Irak, Türkiye ve Afrika'ya giden taşımacılık ağı kurulacak.

Yeni ortaklık hakkında yorumlarını dile getiren GEFCO Orta Doğu Serbest Bölgesi Operasyon Direktörü Thierry Bocquillet, “Büyük bir uluslararası lojistik şirketi olarak, müşterilerimizin gelişimini desteklemek için akıllı, esnek ve rekabetçi lojistik çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda, Körfez Arap ülkeleri otomotiv endüstrisinin büyümesine katkıda bulunma hedefimizi paylaşan DP World gibi güvenilir bir ortağa sahip olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

DP World BAE Bölgesi Liman ve Terminaller Ticari Direktörü Shahab Al Jassmi ise şöyle konuştu: “GEFCO ile olan ortaklığımızdan gurur duyuyoruz. Bu ortaklık sayesinde, Jebel Ali Limanı ve Jafza'dan oluşan BAE Bölgesi'nin ticaret ve lojistik merkezi DP World, otomotiv ticareti için Körfez Arap Ülkeleri’nde ve dünya çapında önde gelen bir geçit oluşturuyor.”

Cebel Ali Limanı, Orta Doğu bölgesinin önemli bir RoRo taşımacılığı merkezi konumunda. Liman yıllık yaklaşık 1 milyon ünite dağıtma ve 33 bin ünite depolama kapasitesine sahip. Araç depoları sayesinde Cebel Ali Limanı, araçların geçişi için serbest bölge tesisini kullanabilen bölgesel ve uluslararası müşterilere hem kısa hem de uzun vadeli depolama çözümleri sunuyor.

DP World BAE Bölgesi yaklaşık 13 bin araba muadili birim kapasiteli bir park tesisi. Teminal, Jafza'daki Otomotiv Lojistik Alanı'na yakın olan Ulusal Endüstri Parkı'nda (NIP) yaklaşık 13 bin araba benzeri birimi için ek bir kapasiteyi de elinde bulunduruyor. Serbest Bölge ise 1,37 milyon metrekarelik bir alana yayılmış olup, son teknoloji altyapıyla donatılan dünyanın dört bir yanından en büyük otomobil şirketlerinden bazıları da dahil olmak üzere 68 ülkeden 600 şirkete ev sahipliği yapıyor.

Vira Haber