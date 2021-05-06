İMEAK DTO Fethiye Şubesi Yeni Hizmet Binasına Kavuşuyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Genel Merkezi Aliağa ve Kocaeli şube binalarının alımının ardından Fethiye için de harekete geçti. İMEAK DTO Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda bir iş hanında hizmet veren Fethiye Şubesi için yeni yer alınmasına karar verildi.

Göreve geldikleri günden bu yana şu binalarının eksiklerinin tamamlanması, yenilenmesi ve satın alınması konusunda çalıştıklarını belirten İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran, Aliağa ve Kocaeli şube binalarının satın alınmasının ardından Fethiye için de harekete geçildiğini belirtti.

Bir süredir yeni yer arayışında olduklarını ve Covid-19 nedeniyle yaşanan ciddi talep artışından dolayı zorlandıklarını dile getiren Kıran, liman bölgesinde buldukları iki katlı yer için anlaştıklarını duyurdu.

Kıran, yapılan görüşmeler sonucunda mal sahibiyle 4 milyon 590 bin TL’ye anlaştıklarını duyurdu.

Vira Haber