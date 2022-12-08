“Gelecek Senin, Denizlerine Sahip Çık”

Deniz Kültürü Derneği, Piri Reis Üniversitesi ve TÜRDEF’in organizasyonu ile 3'ncü kez gerçekleştirilen "İKLİM KRİZİ ZİRVESİ", Deniz Kültürü Derneği'nin Kurucusu ve Onursal Başkanı Hakkı Şen'in vefatının 1'inci yılında Hakkı Şen anısına dün düzenlendi.

Denizcilik sektörünün paydaşlarını bir araya getiren organizasyona iklim değişikliğinin geldiği noktanın artık iklim krizi olduğu damgasını vurdu.

AVS Global Ship Supply, zengin öğle yemeği menüsüyle organizasyondaki tüm katılımcılara Türk mutfağından güzel lezzetler tattırdı.

AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, sektörümüzün özellikle bu tip organizasyonlarında catering departmanlarının organizasyonları ile yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdi. Diğer yandan sektörümüze uzun yıllar emek vermiş, şirketlerimizin geldiği noktalara şahitlik etmiş, bir büyüğümüz, ağabeyimiz, sevdiğimiz, kıymetli bir insanın, Hakkı Ağabeyimizin vefatının ardından düzenlenen bu organizasyonda yer almak bizim için ayrıca önemliydi, dedi.