İstilacı Balon Balığı Yayılmayı Sürdürüyor

"Araştırma 1 Gemisi" ile mavi vatanda ve uluslararası sularda deniz türlerini araştıran, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitü, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımları ile Kızıldeniz'de yaşayan, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e giren balon balığını mercek altına aldı.

Mücadele yöntemlerinin belirlenmesi için ekosistem ve balıkçılık açısından tehdit oluşturan balon balığının yoğunluğu, üremesi ve göç rotaları izlenmeye başlandı.

Enstitü Müdürü Serkan Erkan, ilk olarak 2008'de Akdeniz'de görülen balon balıklarını yaklaşık 14 yıldır izlediklerini söyledi.

Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Balığın davranışlarını, üreme dönemlerini gözlemlediklerini anlatan Erkan, balığın çene yapısının çok güçlü olması nedeniyle her türlü maddeyi tüketebildiğini ve kısa sürede istila ettiği bölgede hakimiyet kurabildiğini kaydetti.

Bu türün, balıkçı ağlarına verdiği zarar nedeniyle avcılığı olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Erkan, zehirli olduğu için balon balığının asla tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Erkan, ölümlere neden olan balon balığının satışının yasak olduğunu da anımsattı.

"Adaptasyon kabiliyeti çok yüksek"

Balon balığının Çanakkale bölgesinde de görülmeye başlandığını belirten Erkan, şunları söyledi:

"Balon balığı bir dönem artış göstererek yayıldı. Şu anda belirlediğimiz pilot bölgelerde artış görmüyoruz. Sayı sabit ama yayılış devam ediyor, başka bölgelere de göç ediyor. Balon balığının adaptasyon kabiliyeti çok yüksek, adapte oldukça daha az tuzlu sulara da geçmeye başladı. Tuzluluğu Akdeniz'e göre çok düşük olduğu için şu anda Karadeniz'de görülmüyor ama bir süre sonra tahmin ediyoruz ki adapte olup Karadeniz'e de gidecektir, Marmara'ya kadar gitti."

Balığın popülasyonunu azaltmak amacıyla etkin mücadele çalışmaları yürütüldüğünü, Tarım ve Orman Bakanlığınca kuyruk başına belli bir ücret ödeme karşılığı balon balığı avcılığının teşvik edildiğini aktaran Erkan, bu uygulamanın önemli bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Balığın derisinin işlenmesine yönelik de bir çalışma başlatıldığını anlatan Erkan, balon balığı derisinden cüzdan, süs eşyası, çanta gibi ürünler yapılabildiğini kaydetti.