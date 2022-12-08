Denizcilik Sektörü “Deniz Yıldızı Çevre Ödülleri” Gala Yemeğinde Bir Araya Geldi

İklim krizine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için merhum Hakkı Şen öncülüğünde Deniz Kültürü Derneği tarafından 2016 ve 2019 yıllarında yapılan İklim Krizi Kurultayı’nın devamı niteliğindeki İklim Krizi Zirvesi, denizcilik sektörünün bir araya geldiği gala yemeği ile taçlandırıldı. Tüm gün süren ve toplam üç oturumdan oluşan “İklim Krizi Zirvesi"nin gala yemeğinde "Deniz Yıldızları Çevre Ödülü" töreni düzenlendi. İklim değişikliği ile ilgili haber yapan gazetecilere, oturum konuşmacılarına, kurultayın hayata geçmesinde destek veren kurum ve kuruluşlara ödülleri takdim edildi.

Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, Türk P&I Ufuk Teker, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, KOSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, STK Başkanları, temsilcileri ve çok sayıda basın mensubunun katılım sağladığı gece Merhum Hakkı Şen’in sevdiği şarkılar eşliğinde sona erdi.

Vira Haber