Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisinin Genişletilmiş Fazı Gelecek Hafta Açılıyor

Bakan Dönmez, İstanbul'da düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne" çevrim içi katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerli gazı 2023'te Türk milletiyle buluşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını ve Faz-1 kapsamında 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladıklarını kaydeden Dönmez "Denizden gelecek gazı ayrıştıracak Filyos Kara Gaz İşleme Tesisimizin yüzde 85'i tamamlandı. Deniz altındaki boru hattını biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda tamamlamıştık. Sakarya Gaz Sahası'nda arı gibi, gece gündüz demeden çalışan bir ekip var. İnşallah Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Silivri Doğal Gaz Depolama tesisinin 4,6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışını gerçekleştireceğiz. Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisimizin genişletme fazı devam ediyor. 2 kara, 2 deniz toplam 4 LNG tesisini devreye aldık. Saros FSRU tesisimizin inşası devam ediyor. Onu da, inşallah, yakın zamanda hizmete alacağız. Bor Karbür tesisimiz tamamlandı yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Ferrobor tesisimizin temelini attık. Lityum üretecek iki fabrikamızın temelini yakında atacağız."

"Amacımız referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek"

Dönmez, Türkiye'nin denizlerinde gaz arama ve sondajlarının büyük bir kısmını kendi insan kaynağıyla, ekipmanlarıyla ve yerli teknolojisiyle yaptığına dikkati çekerek "Daha önce uluslararası ortaklıklar yoluyla kazdığımız kuyularımızın yerini artık mühendislerimiz belirliyor, verilerini mühendislerimiz yorumluyor ve sondaj yapılacak bölgenin kararını mühendislerimiz veriyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gaz merkezine dönüşmesine ilişkin de doğal gazın üretilmesi, ithal edilmesi, ticaretinin yapılabilmesi ve ihraç edilebilmesi için yeterli altyapıya, teknik donanıma, uluslararası bilgi ve birikime sahip bulunduğunu aktaran Dönmez "Amacımız bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek. İnşallah bu konudaki yol haritamızı yıl sonuna doğru netleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, elektrikte kurulu gücün 100 bin megavat sınırını aştığını aktararak, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileriyle dünyanın en ileri sondaj filosunun kurulduğunu dile getirdi.

Nükleer enerji alanında ise Türkiye'nin başka ülkelere mühendislik ve danışmanlık ihraç eden bir seviyeye ulaştığını kaydeden Dönmez, "İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi yeni bir enerji kaynağıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Dahası buradan elde ettiğimiz know-how ve tecrübeyle yeni santraller yapmayı, ilerleyen dönemde ise tasarımından işletimine kadar yerli nükleer santralimizi hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Türkiye Petrollerinin günlük üretiminde hedef 100 bin varil

Karada petrol arama ve üretimine hız verildiğini, Gabar’da Şehit Esma Çevik Sahasında günlük yaklaşık 5 bin varillik üretime başlandığını ve Adana’da Çukurova Sahasında 8 milyon varil değerinde keşif yapıldığını vurgulayan Dönmez, Türkiye Petrolleri'nin günlük yurt içi üretiminin gelecek 1-2 yıl içinde 100 bin varil seviyelerine getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Dönmez, kara ve denizlerde petrol arama ve sondajcılığından madencilik faaliyetlerine, doğal gaz depolama tesislerinden yenilebilir enerji üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesine kadar en büyük gayenin enerjide kendi öz yeterliliğini sağlayan bir Türkiye olduğunu belirterek "Enerjide kızılelmamız belli: Bağımsız enerji, güçlü Türkiye." ifadesini kullandı.