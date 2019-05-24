Geleneksel ONURSAN iftarında muhabbet vardı

Kalamış’ta düzenlenen iftar organizasyonu genç yaşlı denizcilik sektörü emektarları aynı sofrada bir araya geldi. Geceye GİSBİR Başkanı Murat Kıran, Türk Loydu Başkanı Cem Melikoğlu, KOSDER Başkanı Hüseyin Kocabaş, Eski Denizcilik Müsteşarları Suat Hayri Aka ve Özkan Poyraz, Cengiz Kaptanoğlu gibi denizcilik sektörünün önde gelen simaları katıldı.

Gecede iftar yemeğine Türk sanat müziği de eşlik etti. Gecede Onursan Genel Müdürü Yılmaz Onur bir konuşma yaptı. Onur şunları söyledi: “19 yıldan beri geleneksel olarak gerçekleştirmiş olduğumuz geleneksel iftar göstermiş olduğunuz katılım nedeniyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. İftar davetimize her sen katılımın artarak devam etmesi bizleri mutlu etmektedir. Onursan ülkemizin denizcilik sektörü içinde 36 yıllık mazisi olan bir kuruluştur. Şirketimizin kuruluşunu 36 yıl önce birlikte gerçekleştirdiğimiz abime rahmet diliyorum. 1983 yılında kurduğumuz şirketimiz kısa sürede uluslararası başarı kazanmıştır. Bilindiği üzere kısa süre önce ABD’de hizmet vermeye başlamıştır. Şirketimizin faaliyetlerini geliştirmek için faaliyetlerimizi devam etmektedir.”

Yılmaz Onur konuşmasında şirketin yeni faaliyet alanlarında kendilerine desteklerde bulunan Alp Özalp’a ve rahmetli Prof. Dr. Teoman Özalp’a teşekkürlerini ayrıca iletti.

Vira Haber