20 yılı aşkın süredir Akdeniz ve Karadeniz’de verdiği hizmetle bölgede söz sahibi olan Arkas Line dünyanın önde gelen denizcilik şirketlerinden Hapag Lloyd ile Mayıs ayında yaptığı iş birliği ile gücünü pekiştirmeye devam ediyor.

Emes Feedering tarafından yönetilen Batı Akdeniz-Karadeniz servisi Westmed Black Sea Service (WBS) firmasını devralan iki şirket, daha önce 4 x 1500 TEU gemi olan servis kapasitesini 4 x 2500-2700 TEU’ya çıkardı. Anlaşma kapsamında Arkas Line ve Hapag Loyd ikişer gemi tedarik edip işletecek.

Haftalık hizmet faaliyetinin yeni rotasi ise bir öncekine oldukça benzer olarak belirlendi; Önceki planlamada yer alan Varna güzergahı Burgas Limanı ile yer değiştirirken İstanbul uğrağına Marport’un ardından Kumport da eklendi.

Vira Haber