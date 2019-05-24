STS Bodrum okul gemisi Teos Marina’ya geliyor
STS Bodrum okul gemisi 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. Yılı nedeniyle Samsun’a seyrinin ardından dönüş rotasında yarın gün boyunca Teos Marina’da olacak.
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Atatürk’ün 100 yıl önce Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışını temsilen aynı rotayı yaparak, Samsun’da diğer teknelerle denizde bayrağımızın ay yıldız motifini oluşturdular.
Teos Marina Ailesini ziyaretiyle onurlandıran, kaptanlığını Yücel Köyağasıoğlu’nun yaptığı ve teknesiyle dünya turu yapan ikinci Türk denizci Tanıl Tuncel’in de içinde bulunduğu STS Bodrum okul gemisi, yarın öğle saatlerinde Teos Marina’ya bağlanacak. STS Bodrum okul gemisi, öğleden sonra tüm halkın ziyaretine açık olacak. Ziyaret etmek isteyenler Teos Marina’ya gelebilirler.
Vira Haber
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