Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu yönetmelik değişikliğiyle Gemi Acenteliği yapan şirketlerin Römorkör ve Kılavuzluk Hizmetleri yapmasını yasaklayan madde kaldırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın “Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Gemi acenteleri, temsil ettikleri gemilere yönelik doğrudan veya dolaylı olarak her ne surette olursa olsun kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerini ve ayrıca acentelik sözleşmesinde belirtilmedikçe yükleme ve boşaltma hizmetlerini, kendi nam ve hesaplarına veremezler." hükmü, yasaklar kapsamından çıkarıldı.

Gemi acenteleri, temsil ettikleri gemilere kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri verebilecek.

GEMİ ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/3/2012 tarihli ve 28224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

YASAKLAR HÜKMÜNDEN ÇIKARILAN O MADDE

MADDE 12/c: Temsil ettikleri gemilere yönelik doğrudan veya dolaylı olarak; her ne surette olursa olsun kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetlerini ve ayrıca acentelik sözleşmesinde belirtilmedikçe yükleme ve boşaltma hizmetlerini, kendi nam ve hesaplarına veremezler.

Vira Haber