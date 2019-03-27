DÖDER 20.dönemin son delegasyonunu gerçekleştirdi

Delegasyona Piri Reis Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi öğrencileri katılım gösterdi.

Delegasyon programı Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Uzakyol Kaptanı Çağlayan Top ‘un delegasyona katılan öğrencilere stajlar ve denizcilik sektörü hakkındaki paylaşımları ile başladı. Öğretim Görevlisi Uzakyol Kaptanı Çağlayan Top paylaşımlarında gemi stajlarında stajyerlere verilen görevlerden ve stajyerlerin yapması gerekenlerden, gemi hayatından, mezuniyet sonrasında gemideki çalışma hayatından, gemi türlerine göre değişen çalışma düzenlerinden bahsetti.

Kendi yaşadıklarından örnekler vererek tavsiyelerde bulunurken delegasyona katılım gösteren öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Bir yıldır merakla beklenen kongrenin hangi otelde gerçekleşeceği konusu öğrenciler ile paylaşıldı. Bu sene 20. si düzenlenecek olan Denizkızı Kongresi’nin Alan Xafira Deluxe Resort & Spa Hotel ‘de 25-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceği bilgisi tüm öğrencilere duyuruldu. Denizci Öğrenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Var adım adım yaklaşılan 20. Ulusal Denizkızı Kongresi hakkında genel bilgilendirmeler yaparken kongreye katılım gösterecek öğrencilerin kongre süresi boyunca uyması gereken kurallar hakkında hatırlatmalarda bulunarak kongreye dair belli olan program akışını paylaştı. Kongre kontenjanları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Yoğun ilgi ile gerçekleşen delegasyon katılımcıların 20. Ulusal Denizkızı Kongresi hakkında merak ettikleri sorular cevaplanarak, kongreye dair beklenti ve istekler sorularak sona erdi.

Vira Haber