ABD'de kuru havuz sıkıntısı

ABD Donanma bakım ve tamirat için daha fazla kuru havuza ihtiyaç duyuyor. 2020 Mali Yılı için Donanma Gemilerinin Bakım ve Modernizasyonu İçin Uzun Dönem Plan Konvansiyonu Raporu'na ilişkin rapor, yüzey gemisi bakımı için kuru havuz sıkıntısı ile kamu ve özel tesislerindeki mevcut altyapının iyileştirilmesi gereğini vurguluyor. Rapora göre yeni gemi sınıflarının ve artan filo boyutuna cevap vermek için özel tersanelerin ve tedarik zincirinin kapasitelerini arttırmak, bu nedenle kurumların hızlı hareket etmelerine olanak tanıyan süreç iyileştirmelerine ihtiyaç var.

Rapor; “355 gemi filosunu faal tutmak, hem kamu hem de özel endüstriyel kapasite ve kapasitede değişiklikler gerektirecek. Mevcut altyapı, modern gemi sınıflarını ve onarımlarını desteklemek için güncelleme ve yenileme gerektirecektir. Aynı şekilde, büyüyen filoyu bakımlı tutmak için ek kuru havuza ihtiyaç duyulacaktır” dedi.

Vira Haber