Gemi atölyesinde yangın: 3 tekne küle döndü

Yangın, saat 19.30 sıralarında Aksu ilçesi Kundu Çayı kenarında bulunan gemi yapım atölyesinde meydana geldi. Teknelerin bulunduğu yerden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle gemi yapım atölyesinde bulunan yanıcı ve parlayıcı maddelerden dolayı alevler kısa süre içerisinde büyüdü. Yangının büyümesiyle beraber atölyenin yan kısmında yer alan tamamlanmış ve yapım aşamasındaki teknelere de sıçradı. Tekneler kısa süre içerisinde alevler içerisinde kalırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın alanda bulunan büyük tenkelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 3 tekne küle dönerken, 2 teknede maddi hasar meydana geldi. Yanan ve hasar gören teknelerin maddi zararının 5 milyon TL'ye yakın olduğu öğrendildi.Teknelerin yanması ise cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Vira Haber