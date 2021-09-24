Su canavarları denizi istila etti

Lübnan’da doğan ve Suriye’den geçerek Hatay’da Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nin su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından sürüklendi. Nehrin denizle buluştuğu bölgeyi su sümbülleri kapladı.

Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, su sümbüllerinin 4 yıldır aşırı derecede çoğaldığını belirterek, “İlk ortaya çıktığı zaman bu kadar yoğun değildi. Son iki senedir daha da yoğunlaştı. Yağmurdan kaynaklı akar sularımızın taşması sonucu Asi Nehri, biriken su sümbüllerini denize doğru sürüklüyor” dedi.

Balıkçı Erdoğan Aşker ise, su sümbüllerinin bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Vira Haber