Gemi Brokerleri Derneği 15 Yaşında

05 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı The North Shield Pub – Caddebostan’da büyük bir yıl dönümü partisi şeklinde düzenlenen etkinlik, denizcilik sektöründen birçok ismi bir araya getirdi.

Etkinlikte, dernek üyelerine özel belgesel gösterimi, ikramlar ve çeşitli sürprizlerle keyifli bir gece yaşadı. Gecede açılış konuşmasını yapan Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Onur Türkeş, meslek hayatının ilk adımlarından bugüne kadar olan süreci içten bir dille anlatarak şunları söyledi:

“Bu derneğe ilk adım attığımda genç bir brokerdim. Gemi Brokerleri Derneği bana yalnızca mesleki bir çatı sunmakla kalmadı; aynı zamanda dostluğu, dayanışmayı ve birlikte üretmenin gücünü gösterdi. Bugün bu kürsüde Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizlere hitap ederken, geçmişte bana yol gösteren büyüklerime ve birlikte emek verdiğimiz yol arkadaşlarıma içten bir minnet duyuyorum.”

TEMA Vakfı Aracılığıyla Hatıra Ormanı

15 yıl önce kurulan Gemi Brokerleri Derneği, eğitimden sosyal projelere, uluslararası temaslardan geleneksel “Bosphorus Shipbrokers” yemeklerine kadar birçok alanda sektöre katkı sunmayı sürdürüyor. Dernek, bu yıl doğaya kalıcı bir iz bırakmak adına TEMA Vakfı aracılığıyla bir Hatıra Ormanı projesi başlatarak, sürdürülebilirlik konusundaki duyarlılığını da ortaya koydu.

Başkan Türkeş konuşmasında ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Bugün geldiğimiz noktada, derneğimiz genç brokerlara ilham veren, uluslararası denizcilik dünyasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden ve üyeleriyle birlikte büyüyen bir kurum haline geldi. Önümüzdeki dönemde de eğitimleri, sosyal etkinlikleri, uluslararası iş birliklerini ve topluma katkı sağlayan projeleri artırarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü Gemi Brokerleri Derneği her zaman daha büyük hedeflere yürüyen bir STK oldu.”