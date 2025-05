Caretta Carettaların Yuvalama Alanları Temizlendi

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının dünyadaki önemli üreme alanlarından Mersin'de her mevsim çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bu senede kaplumbağaların üreme dönemi başlamadan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü'nün koordinesiyle MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana, Mersin ve Hatay'dan üniversitelerin dezenformasyon ile mücadele topluluğu üyeleri, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde bir araya geldi. Katılımcılar, 3,5 kilometrelik sahilde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını temizledi. Hem doğayı hem de koruma altında olan deniz kaplumbağaları ile kum zambaklarının bulunduğu yaşam alanlarını gezme fırsatı bulan öğrenciler, güzel ve faydalı bir etkinlikte yer aldıklarını söyledi.

3,5 kilometrelik kumsalda temizlik çalışması gerçekleştirildi



Üreme sezonu öncesinde temizlik çalışması yapıldığına değinen Prof.Dr. Ergene, "Henüz yuvalama başlamadı. Deniz kaplumbağalarının hayatını kolaylaştırmak için yapmış olduğumuz bir çalışma. Bu alandaki plastik atıkları toplayarak, canlıların rahatlıkla kumsala çıkması ve kumsala çıktıktan sonra da yavruların tekrar denize dönerken herhangi bir problemle karşılaşmalarını önlemek için yapılmış bir çalışmadır. Aynı zamanda da deniz kaplumbağalarının bulunduğu alanda kum zambakları da bulunuyor. Kum zambakları, soğanlı bitkiler ve tıpkı deniz kaplumbağaları gibi kum zambaklarının da nesli tükenmekte olan canlılar arasında yerini alıyor. Bu yaptığımız çalışma, deniz kaplumbağalarına yararken, aynı zamanda da kum zambaklarının korunmasında destek olan bir çalışma. Özellikle her iki canlı da aynı durumu paylaşmış olduğu için, deniz kaplumbağaları için yapılan çalışma ya da kum zambakları için yapılan çalışma, alanı korumak adına yapılmış olan çalışma. Her iki organizmayı da destekleyecek ve onların hayatta tutunmalarını, korunmalarını sağlayacak bir özellik taşıyor" diye konuştu.

"Doğaya hepimizin bir katkısı olması gerekiyor"

MEÜ Dezenformasyonla Mücadele Topluluk Başkanı Şeyda Akyol ise "Bugün burada Mersin'in simgesi olan Caretta Carettaların üreme alanında bir temizlik gerçekleştirdik. Burada olduğumuz için, bu projenin içerisinde yer aldığımız için oldukça mutluyuz. Geleceğin iletişimcileri olarak hepimize bir faydası olacağından eminim. Doğaya hepimizin bir katkısı olması gerekiyor, çünkü doğayla bir bütün olarak yaşıyoruz. Onların yaşam alanını temiz tuttukça, aslında kendi yaşam alanımızı garanti altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

