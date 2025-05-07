Antalya'da Denizde Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan Lara Sahili açıklarında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, denize giren vatandaşlar kıyıya yaklaşık 200 metre mesafede su yüzeyinde hareketsiz bir cisim olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Botla bölgeye gelen ekipler su yüzeyinde hareketsiz ve üzerinde kıyafetler bulunan kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Yabancı uyruklu olduğu değerlendiriliyor



Ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vira Haber