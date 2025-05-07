Gökova Körfezi'nde Yasak Av Araçlarına El Konuldu

Su ürünleri kaynaklarının korunması amacıyla denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, 4 ticari balıkçı gemisi kontrol edildi.

Denetim sırasında, avcılığın yasak olduğu alanda tespit edilen 2 adet sepet türü av aracına el konuldu. Yasa dışı avcılığın önlenmesi ve deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Vira Haber