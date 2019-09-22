Gemi Brokerleri Derneği’nde yeni yönetim

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda düzenlenen Genel Kurul’a İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır da katılarak seçim için oy kullandı. Genel Kurul, Divan Başkanlığı ve sayman üyelerin seçimi ile başladı. Divan Kurulu Başkanlığı'na Hakan Çendik seçilirken, Çendik toplantının moderasyonunu da üstlendi.

Gemi Brokerleri Derneği’nin Son Başkanı Pelin Gezicioğlu ilk olarak kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Gezicioğlu kendisinden önce gelen başkanlara öncelikle teşekkür ederken, kendi döneminde birçok konuda ilerleme yaşandığını tek tek sayısal verilerle anlattı. Gemi Brokerleri Derneği’nin üye sayısında da ilerleme yaşandığını söyleyen Gezicioğlu kendisine destek veren çalışma arkadaşlarına da ayrıca teşekkür etti.

Mali raporlarının okunduğu sırada toplantıda derneğe katılan üyelerden eskisi gibi bir katılım ücreti alınması öne çıktı ve oy birliği ile yeni katılan üyelerden 500 lira yeni katılım ücreti alınmasına karar verildi. Genel Kurul’un gündem maddelerine sırasıyla devam edilirken, Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesaplar ve Denetleme Kurulu Raporları’nın okunması, görüşülmesi ve ayrı ayrı ibra edilmesi gerçekleştikten sonra. Yeni Yönetim Listesi’ni sunan Semih Dinçel adaylığını açıkladığı kısa bir konuşma yaptı.

Aynı zamanda Deniz Ticaret Odası Gemi Brokerleri ve Navlun Komisyoncuları Komitesi Başkanı olan Semih Dinçel konuşmasında özellikle üyeler arası iletişimi daha da geliştireceklerini belirtti. Dinçel, derneğin ekonomik durumunu geliştirmek için tasarruf önlemlerini ele alarak derneğin mülk sahibi olması fikrini gerçekleştirebilmek için uğraşacaklarını söyledi. Dinçel’i konuşmasının ardından İkbal Gırgırlar da söz alarak Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğunu açıkladı. Programın sonunda oylamaya geçildi. Seçimi Semih Dinçel’in sunduğu liste kazandı. İkbal Gırgırlar da seçimde 22 oy alarak seçimi noktaladı.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Semih Dinçel

İsmail Şahin

Serhan Özcan

Seden Öztorun Çarklar

Onur Türkeş

Yaşar Meriç

Öner Dandin

Yedek Üyeler:

Suzan Atasoy

Melike Aysu Gürgan

Hüseyin Uysal

Aziz Ertan

Nevzat Sonay Üler

Denetim Kurulu Asil Üyeler:

Murat Hılkın

Ender Demirtabak

Nezih Manavoğlu

Denetim Kurulu Yedek Üyeler:

Saniye Batuk

Aybars Vahapoğlu

Nergis Ergün

Vira Haber