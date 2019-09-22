Ali Torlak'ın acı günü
Türk denizciliğinin önde gelen markalarından Torlak Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Torlak ve 24. Dönem MHP Milletvekili Ali Torlak'ın Annesi Hacı Havva Torlak vefat etmiştir.
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Denizciliğimizin duayen isimlerinden Torlak Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Torlak ve 24. Dönem MHP Milletvekili Ali Torlak'ın Annesi Hacı Havva Torlak vefat etmiştir.
Cenazesi (22 Eylül 2019 Pazar Günü (Bugün) Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.
Vira Haber ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : Ali Torlak, Cenaze, ali torlakın annesi
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