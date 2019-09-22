Hüseyin Nazlıkul dünya evine girdi
Vira Haber yazarlarından Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ve Doç. Dr. Fatma Gülçin Ural dün gece düzenlen törenle dünya evine girdi. Çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı düğün Sarıyer-Baltalimanı'nda gerçekleşti.
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Baltalimanı Portaxe'de düzenlenen düğüne sağlık camiasının yanı sıra, çok sayıda iş insanı, sanat, siyaset ve medya dünyasından davetliler katıldı. Nikahı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıyarken, çift, hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu beraber yaşamak için "evet" dedi.
Orkestranın canlı performansıyla davetlileri coşturduğu düğün eğlencesi gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, davetliler unutulmayacak bir gece yaşadı.
Biz de Vira Haber ailesi olarak, yazarımız Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ve değerli Hanımefendi Doç. Dr. Fatma Gülçin Ural'a yeni aile hayatlarında ömür boyu mutluluklar dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : hüseyin nazlıkul, fatma gülçin ural, evlendi
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